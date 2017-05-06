У США стрілянина: влада повідомляє про численні жертви, - ВІДЕО

Стрілянина сталася в одній з промислових зон в передмісті

В результаті стрілянини в американському місті Орландо (штат Флорида) є "численні жертви", повідомив офіс шерифа Орандж-Каунті.

"Співробітники офісу шерифа працюють на місці події, ситуація взята під контроль. Є численні жертви. Шериф повідомить додаткову інформацію при першій нагоді", - йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1 pic.twitter.com/jruavtu8cZ — Fox News (@FoxNews) 5 червня 2017 р.

За даними CNN, стрілянина сталася в одній з промислових зон в передмісті. В районі стрільби перекриті кілька вулиць, поліція зібралася на зупинці поруч зі складами, розташованими поблизу місця інциденту.

Поліція просить не дзвонити їм в офіс для отримання інформації та довіряти тільки тими даним, які будуть з'являтися на офіційній сторінці офісу в Twitter.

Нагадаємо, що у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано.

Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.