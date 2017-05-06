У США стрілянина: влада повідомляє про численні жертви, - ВІДЕО
"Співробітники офісу шерифа працюють на місці події, ситуація взята під контроль. Є численні жертви. Шериф повідомить додаткову інформацію при першій нагоді", - йдеться в повідомленні поліції в Twitter.
Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1 pic.twitter.com/jruavtu8cZ— Fox News (@FoxNews) 5 червня 2017 р.
За даними CNN, стрілянина сталася в одній з промислових зон в передмісті. В районі стрільби перекриті кілька вулиць, поліція зібралася на зупинці поруч зі складами, розташованими поблизу місця інциденту.
Поліція просить не дзвонити їм в офіс для отримання інформації та довіряти тільки тими даним, які будуть з'являтися на офіційній сторінці офісу в Twitter.
Нагадаємо, що у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано.
Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.
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