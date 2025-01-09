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ПОЛІТИКА

Українські лідери обговорили посилення ППО та нові озброєння на базі "Рамштайн"

09 січня 2025, 19:53
Українські лідери обговорили посилення ППО та нові озброєння на базі
https://www.president.gov.ua/
Президент озвучив основні потреби в БпЛА та ППО.

На базі "Рамштайн" відбулися ключові зустрічі української сторони з представниками країн-партнерів щодо подальшої підтримки України в протистоянні російській агресії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Telegram.

Зокрема, президент зустрівся із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, з яким обговорили військову допомогу на 2024 рік, яка включатиме додаткові засоби ППО.

Зеленський висловив вдячність Німеччині за лідерство в посиленні протиповітряної оборони, що врятувало тисячі життів.

З міністром оборони США Ллойдом Остіном президент обговорив ситуацію на полі бою, роль безпілотників на цьому етапі війни та оборонні потреби України щодо БпЛА різних типів та посилення ППО, зокрема надання додаткових систем протиповітряної оборони за підтримки США та інших країн.

Україна подякувала Сполученим Штатам за постійну підтримку, яка допомагає зберігати незалежність та захищати українців від агресії.

Також на базі "Рамштайн" відбулась зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Основну увагу в розмові сторони зосередили:

  • Посиленню ППО України.
  • Залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.
  • Використанню платформи Північноатлантичного альянсу для забезпечення сильної позиції України та наближення справедливого миру.

Україна отримала підтвердження підтримки з боку партнерів у ключових питаннях: посилення оборонних можливостей, протиповітряної оборони та співпраці у виробництві озброєння. Це допоможе забезпечити сильні позиції України для захисту своєї незалежності та досягнення миру.

9 січня міністерство оборони США оприлюднило зміст нового пакета військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів.

До 74 пакету допомоги від імені адміністрації Джо Байдена ввійшли:

  • ракети ППО AIM-7, RIM-7, AIM-9M;
  • ракети класу повітря-земля;
  • допоміжне обладнання для F-16;
  • броньовані мостові системи;
  • обладнання безпечного зв'язку;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
війнаРамштайнпідтримка УкраїниВолодимир Зеленський

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