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ПОЛІТИКА

Норвегія виділить Україні рекордну військову допомогу на понад €2 млрд у 2025 році

09 січня 2025, 21:20
Норвегія виділить Україні рекордну військову допомогу на понад €2 млрд у 2025 році
Фото: Главком
Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що окрему увагу вони з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом приділили питанню посилення систем ППО.

У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії. Йдеться про суму для України, яка сягне більш як 2 мільярди євро.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони Рустем Умєров.

"У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії - понад 2 мільярди євро - саме для України. Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень", - пояснив Умєров.

Він розповів, що окрему увагу вони з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом приділили питанню посилення систем ППО.

"Крім того, Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів. Обговорили новий механізм співпраці - "норвезьку модель", яка доповнить уже успішну "данську модель" і посилить нашу обороноздатність", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів. Це останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації президента США Джо Байдена.

Міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні Контактної групи з питань оборони України в четвер, 9 січня, оголосив про виділення Києву військової допомоги на 440 мільйонів канадських доларів (понад 305 мільйонів доларів США).

Норвегіявійнадопомога УкраїніРустем Умєров

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