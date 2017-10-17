У центрі Києва стягують Нацгвардію і перекривають вулиці, - ФОТО
Журналістка Тетяна Даниленко на своїй сторінці у Facebook зазначила, що у дворі Жовтневого палацу тренуються бійці Нацгвардії, а кількість їх більша ніж "під час параду на Хрещатику".
"Настільки масштабного перекриття я ще не бачила", - додала вона.
Нардеп Сергій Лещенко також повідомив, що вулиці у кварталах навколо Адміністрації Президента вже перекрито.
"Перекрили вул. Лютеранську на дальніх підступах до Банкової, обабіч дороги стоять військові машини Нацгвардії", - зазначив він.
Фото: Сергій Лещенко
17 жовтня деякі вулиці у центральній частині столиці буде перекрито з 6:00, повідомили у КМДА.
"У зв’язку з посиленими заходами забезпечення публічної безпеки в центральній частині міста буде перекрито вулиці центральної частини столиці: вул. Грушевського – від перехрестя вул. Грушевського з Парковою дорогою до станції метро "Арсенальна"; вул. Інститутська – від перехрестя вулиць Хрещатик та Інститутської до Кловського узвозу та Кловський узвіз до перехрестя з вул. Мечникова; вул. Липська – від перехрестя вулиць Грушевського та Липської до вул. Інститутської", - повідомили у столичній мерії.
Також повністю буде перекрито рух на вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, вул. Городецького, вул. Шовковичній та у провулку Кріпосному.
У зв'язку з обмеженням руху вулицями буде внесено зміни у рух автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, повідомили у КП "Київпастранс".
Рух автобусів маршруту № 24 буде організовано від залізничного вокзалу "Центральний" до стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Автобуси маршруту № 62 курсуватимуть на двох ділянках - від зупинки "Ботанічний сад" до ст. м. "Арсенальна" та від Контактової площі до стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського.
Автобуси маршруту № 55 курсуватимуть до ст. м. "Арсенальна" за власною схемою руху, далі: вул. Московська – вул. Кутузова – бульвар Лесі Українки – вул. Басейна – ст. м. "Палац Спорту".
Нагадаємо, що 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі планує зі своїми соратниками взяти участь у мітингу під Верховною Радою, також акції відбудуться у всіх обласних центрах.
На мітингу 17 жовтня будуть представники "Батьківщини", "Самопомочі", "Народного контролю", "Руху нових сил", "Справедливості", а також від "Свободи" і "Національного корпусу".
Під час акції основними вимогами демонстрантів буде заклик прийняти три закони: про Антикорупційний суд, скасування депутатської недоторканності, а також новий закон про вибори.
15 жовтня в СБУ повідомили, що у Києві під час проведення масових акцій 17 жовтня радикально налаштовані особи готувалися здійснити провокації з можливим силовим сценарієм, де планували застосувати стрілецьку зброю та засоби ураження.
СБУ задокументувала факти пошуку зброї, у ході обшуків було вилучено гроші, комп’ютерну техніку та речі, які використовувалися для підготовки дій провокаційно-насильницького характеру.
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