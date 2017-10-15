СБУ зірвала купівлю автоматів і гранатометів для провокацій на масових акціях у Києві 17 жовтня

У Службі безпеки України повідомили про попередження намірів здійснити провокації під час масових акцій протесту в Києві, які заплановані на 17 жовтня 2017 року.

Головним слідчим управлінням спецслужби в рамках кримінального провадження за ознаками підготовки до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 та ч. 3 ст. 110-2 КК перевіряється інформація щодо намірів лідерів окремих радикально налаштованих структур здійснити провокації з можливим силовим сценарієм під час проведення масової громадської акції 17.10.2017 року в Києві, а також задокументовано факти пошуку для цього стрілецької зброї та засобів ураження, повідомляє прес-центр СБУ.

"Із метою недопущення настання шкоди життю та здоров’ю людей та інших тяжких наслідків співробітниками СБУ припинено вказані протиправні наміри шляхом блокування 14.10.2017 року спроби придбати 2 автомати АК-47 і 3 гранатомети двох колишніх активістів об’єднання "Революційні праві сили", – йдеться в повідомленні.



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua

Також, за даними відомства, під час проведення 9 обшуків вилучено більше 200 тис. гривень, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та інші речі, які використовувалися для підготовки дій провокаційно-насильницького характеру.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 20 вересня на Майдані Незалежності у Києві оголосили про початок мобілізації на Всеукраїнську акцію в підтримку великої політичної реформи. Акція запланована на 17 жовтня у Києві та всіх обласних центрах України. Екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що акція може бути безстроковою.