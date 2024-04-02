СБУ повідомила про підозру директору заводу рф, який виробляє ракети для ударів по Україні

У квітні 2023 року для удару по Умані росіяни запустили ракети саме цього виробництва.

Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Богатікова, генерального директора російського заводу, який виробляє крилаті ракети для ударів по Україні, та повідомила йому підозру.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними правоохоронців, Сергій Богатіков – генеральний директор російського проєктно-конструкторського бюро "Радуга". Це підприємство спеціалізується на серійному виробництві далекобійного ракетного озброєння для російських військ.

Насамперед мова йде про крилаті ракети типу Х-101, які росіяни використовують для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України.

"Саме такою ракетою окупанти поцілили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року. Тоді унаслідок повітряної атаки рф загинуло 23 місцевих жителя, серед них – 6 дітей. Під час вогневого ураження було повністю зруйновано під’їзд з 27 квартир", – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, за безперебійні поставки ракетного озброєння окупаційним угрупованням росії, підприємство, очолюване Богатіковим, отримало кремлівську відзнаку "вдячність президента рф".