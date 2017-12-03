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Україна отримає мільйон євро на екологічні проекти

Середня допомога одній компанії буде близько 20 тисяч євро
Мережа кліматичних інновацій Greencubator протягом двох років виділить один мільйон євро бізнесу в Україні на екологічні проекти.
Україна отримає мільйон євро на екологічні проекти Фото: cit.press

Про це розповів співзасновник Greencubator Андpій Зінченко в ефірі Громадського.

"Ми очікуємо, що підтримаємо близько 50 компаній. Тобто середня допомога компанії буде десь € 20 тис.", – сказав він.

Зінченко також додав, що Greencubator планує запровадити для окремих компаній п’ять так званих "суперсертефікатів" по € 50 тис. кожен.

"Це для тих компаній, де ми побачимо, що компанія справді може дати якийсь прорив. Але для цього нам потрібно буде надати дуже серйозні аргументи", – зауважив він.

Нагадаємо, General Electric та інші великі компанії можуть стати інвесторами в Україні.

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12 03 2017 23:45
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