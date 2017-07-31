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Україна підписала перший контракт на імпорт вугілля зі США

700 тис. тонн антрациту поставлять на Трипільську ТЕС
Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" 31 липня оголосила про укладення контракту на імпорт американського вугілля з компанією Xcoal Energy and Resources.
Україна підписала перший контракт на імпорт вугілля зі США Фото: atn.ua

Як повідомляється на сайті "Центренерго", контракт укладений ще 14 липня на виконання домовленостей між президентами України і Сполучених Штатів Америки, досягнутих під час візиту Петра Порошенка до США.

Згідно з умовами контракту, "Центренерго" очікує до кінця року отримати 700 тис. тонн американського вугілля. Прибуття першого судна об'ємом 85 тис. тонн у порт "Південний" очікується на початку вересня цього року.

Усе законтрактоване американське вугілля планується відвантажувати на потреби Трипільської ТЕС, що дасть можливість електростанції відновити роботу і стабільно пройти осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко після візиту до США заявив, що Україна досягла попередніх домовленостей про закупівлю 2 млн тонн американського вугілля.

Нині Україна купує вугілля в Росії, ПАР і Польщі.

Імпортне вугілля стало необхідним Україні у зв'язку з російською агресією на Донбасі, в результаті якої антрацитові шахти перейшли під контроль бойовиків.

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31 07 2017 20:36
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