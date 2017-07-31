Україна підписала перший контракт на імпорт вугілля зі США
Як повідомляється на сайті "Центренерго", контракт укладений ще 14 липня на виконання домовленостей між президентами України і Сполучених Штатів Америки, досягнутих під час візиту Петра Порошенка до США.
Згідно з умовами контракту, "Центренерго" очікує до кінця року отримати 700 тис. тонн американського вугілля. Прибуття першого судна об'ємом 85 тис. тонн у порт "Південний" очікується на початку вересня цього року.
Усе законтрактоване американське вугілля планується відвантажувати на потреби Трипільської ТЕС, що дасть можливість електростанції відновити роботу і стабільно пройти осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко після візиту до США заявив, що Україна досягла попередніх домовленостей про закупівлю 2 млн тонн американського вугілля.
Нині Україна купує вугілля в Росії, ПАР і Польщі.
Імпортне вугілля стало необхідним Україні у зв'язку з російською агресією на Донбасі, в результаті якої антрацитові шахти перейшли під контроль бойовиків.
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