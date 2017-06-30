Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Трамп готовий продавати Україні мільйони тонн вугілля

Трамп заявив про "золотий вік" енергетичного бізнесу США
Президент США Дональд Трамп готовий продавати Україні "мільйони і мільйони тонн вугілля".
Трамп готовий продавати Україні мільйони тонн вугілля Фото: Scott Hoggard

Про це він заявив виступаючи в міністерстві енергетики США, передає Reuters.

Трамп заявив про "золотий вік" енергетичного бізнесу США, оголосивши про намір збільшити експорт природного газу нафти і вугілля на ринки Східної Європи і Азії.

"Ми тут сьогодні, щоб дати волю новій американській енергетичній політиці. Ми будемо експортувати американську енергетику по всьому світу", - заявив Трамп.

Президент США планує просувати американський експорт скрапленого природного газу (СПГ) на зустрічі з лідерами Центральної та Східної Європи, які в значній мірі залежать від поставок російських енергоносіїв, у Варшаві наступного тижня. Після цього Трамп проведе зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в кулуарах G20.

Трамп також оголосив про плани експортувати вугілля в Україну.

"Україна сказала нам, що їй потрібні мільйони і мільйони тонн вугілля", - сказав він.

"Прямо зараз є багато інших місць, яким воно потрібне, і ми готові продавати його в усьому світі тим, хто його потребує", - додав він.

У зв'язку з цим міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що хоча рішення Трампа про вихід з Паризької кліматичної угоди може нашкодити відносинам США з іншими країнами, експорт енергоносіїв навпаки сприятиме зміцненню зв'язків з союзниками.

Сполучені Штати зможуть заробити набагато більше друзів, будучи в змозі поставляти енергоносії країнам, які є заручниками Росії, вважає міністр.

Раніше в цьому місяці американська  компанія Cheniere Energy Inc. здійснила перші поставки СПГ Польщі і Нідерландам.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко раніше заявив, що Україна закупить мінімум 2 млн тонн вугілля в США.

Окрім того, Порошенко заявив, що буде збільшено долю американских постачальників ядерного палива в Україну. 

Нагадаємо, 20 червня президент Петро Порошенко в рамках робочого візиту до США зустрівся з міністром енергетики США Ріком Перрі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 06 2017 06:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.