Трамп готовий продавати Україні мільйони тонн вугілля
Про це він заявив виступаючи в міністерстві енергетики США, передає Reuters.
Трамп заявив про "золотий вік" енергетичного бізнесу США, оголосивши про намір збільшити експорт природного газу нафти і вугілля на ринки Східної Європи і Азії.
"Ми тут сьогодні, щоб дати волю новій американській енергетичній політиці. Ми будемо експортувати американську енергетику по всьому світу", - заявив Трамп.
Президент США планує просувати американський експорт скрапленого природного газу (СПГ) на зустрічі з лідерами Центральної та Східної Європи, які в значній мірі залежать від поставок російських енергоносіїв, у Варшаві наступного тижня. Після цього Трамп проведе зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в кулуарах G20.
Трамп також оголосив про плани експортувати вугілля в Україну.
"Україна сказала нам, що їй потрібні мільйони і мільйони тонн вугілля", - сказав він.
"Прямо зараз є багато інших місць, яким воно потрібне, і ми готові продавати його в усьому світі тим, хто його потребує", - додав він.
У зв'язку з цим міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що хоча рішення Трампа про вихід з Паризької кліматичної угоди може нашкодити відносинам США з іншими країнами, експорт енергоносіїв навпаки сприятиме зміцненню зв'язків з союзниками.
Сполучені Штати зможуть заробити набагато більше друзів, будучи в змозі поставляти енергоносії країнам, які є заручниками Росії, вважає міністр.
Раніше в цьому місяці американська компанія Cheniere Energy Inc. здійснила перші поставки СПГ Польщі і Нідерландам.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко раніше заявив, що Україна закупить мінімум 2 млн тонн вугілля в США.
Окрім того, Порошенко заявив, що буде збільшено долю американских постачальників ядерного палива в Україну.
Нагадаємо, 20 червня президент Петро Порошенко в рамках робочого візиту до США зустрівся з міністром енергетики США Ріком Перрі.
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