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Порошенко розраховує, що Україна закупить у США мінімум два мільйони тонн вугілля

За словами президента, "для цього створено всі умови", треба лише укладати контракти
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна закупить мінімум 2 млн тонн вугілля в США.
Порошенко розраховує, що Україна закупить у США мінімум два мільйони тонн вугілля Фото: afp.com

"Україна відмовилася від закупівлі вугілля з окупованих територій Донбасу ... Для забезпечення прозорості енергетичного ринку ми домовилися про постачання вугілля з Пенсильванії (США) за конкурентними цінами... За сприяння американської влади ми матимемо гарантоване постачання мінімум 2 мільйонів тонн вугілля", – повідомив президент України в інтерв'ю українським телеканалам, яке вийшло в ефір ввечері 25 червня, пише "Українська Правда".

За його словами, "для цього створено всі умови, лише мають заключатися контракти"

Також президент повідомив, що досягнуто домовленості про візит міністра енергетики США Ріка Перрі до України у серпні поточного року. 

"У нас є багато про що говорити, і зокрема про участь американських компаній у приватизації українських енергетичних компаній – як енергозбуту, так і генерації", – повідомив президент.

Окрім того, Порошенко заявив, що буде збільшено долю американских постачальників ядерного палива в Україну. 

Нагадаємо, 20 червня президент Петро Порошенко в рамках робочого візиту до США зустрівся з міністром енергетики США Ріком Перрі.

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25 06 2017 23:00
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