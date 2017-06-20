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Порошенко і міністр енергетики США обговорили можливості поставки до України скрапленого газу

Український президент привітав активний інтерес до України з боку американських енергетичних компаній
Президент України Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Вашингтона обговорив з міністром енергетики США Ріком Перрі можливості поставки альтернативних видів палива до України.
Порошенко і міністр енергетики США обговорили можливості поставки до України скрапленого газу Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Під час зустрічі обговорювали питання реалізації спільних проектів в атомній енергетиці, сфері видобутку енергоносіїв в Україні, а також можливості постачання альтернативних видів палива, зокрема скрапленого газу з США", - повідомляє прес-служба президента України у вівторок.

Порошенко висловив вдячність американській стороні за значну практичну допомогу в зміцненні енергетичної безпеки України і наголосив на зацікавленості в більш широкому залученні до України сучасних американських технологій і передового досвіду в сфері енергетики.

Український президент привітав активний інтерес до України з боку американських енергетичних компаній.

Сторони також обговорили зміцнення європейської енергетичної безпеки, зокрема в контексті можливостей модернізації і розвитку транзитних потужностей України та реалізації нових європейських транспортно-енергетичних проектів.

"Міністр енергетики США відзначив потенціал України і порівняв її значення для Європи зі штатом Техас для США. Сторони підтвердили спільну позицію щодо загрози проекту" Північний потік-2 "для енергетичної безпеки як України, так і Європи", - зазначено в повідомленні.

Міністр енергетики США також пристав запрошення президента Петра Порошенка відвідати Україну найближчим часом.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко 19 червня відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

Спікер Білого дому Шон Спайсер заявив журналістам, що віце-президент США Майк Пенс у вівторок зустрінеться з президентом України Петром Порошенком.

Під час робочого візиту до Вашингтону Порошенко заявив, що Конгрес та Сенат США надають дуже велику підтримку Україні.

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20 06 2017 18:59
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