Українських "кіборгів" тренують польські десантники в рамках американської програми

Згідно з програмою, вишколи проводитимуть аж до 2020 року

У рамках американської місії JMTG-U 40 польських десантників з 6-ї повітрянодесантної бригади беруть участь у підготовці солдатів підрозділу Збройних сил України, який брав участь у довготривалій обороні Донецького аеропорту.

Joint Multinational Training Group-Ukraine – це назва місії з військової підготовки, що проводять американські війська для підтримки України. У її рамках вишколи проводитимуть аж до 2020 року. Тренування відбуватимуться за участю солдатів збройних сил з декількох країн НАТО: США, Канади, Великобританії, Польщі та Литви. Метою JMTG-U є поліпшення оперативної спроможності Збройних сил України.

Як розповів порталу defence24.pl підполковник Щепан Ґлущак, речник та очільник відділу зв’язків Генерального командування видів збройних сил Польщі, з польської сторони у вишколах 1-го батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва візьмуть участь приблизно 40 польських військових 6-ї повітрянодесантної бригади з Кракова.

У рамках вишколів українські військові удосконалюватимуть тактичні навички та обслуговування індивідуального і колективного озброєння.

У прес-службі армії США наголошують, що 1-й батальйон 79-ї бригади брав участь у довготривалій обороні Донецького аеропорту в 2014 році. Українські захисники аеропорту стали відомими як "кіборги", оскільки проросійські бойовики не могли зламати запеклий багатомісячний опір оборонців об’єкта.

Восени 2016 року в рамках місії JMTG-U в Україну прибули командос військової частини з міста Люблінець. Вишколи українських військ проводять також солдати 21-ї стрілецької бригади з Ряшева.

Нагадаємо, в квітні у Кам'янець-Подільському Хмельницької області українські військові сапери пройшли курс навчання за стандартами НАТО та отримали сертифікати від канадських інструкторів.