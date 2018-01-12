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Українським морякам, захопленим у полон Росією, можна написати лист

"Листи українською мовою можуть не пропустити"
Українським морякам, яких Росія взяла в полон після захоплення кораблів у Керченській протоці 25 листопада, можна написати листа.
Українським морякам, захопленим у полон Росією, можна написати лист Капітан захопленого Росією буксиру "Яни Капу" Олег Мельничук. Фото: Едем Семедляєв

"Написати українським морякам можна через Пошту "Росузніка". Пишіть нам на post.rosuznik@gmail.com, а ми перешлемо в СІЗО Лефортово і Матроська тиша. Всі листи проходять через тюремного цензора, листи українською мовою можуть не пропустити, врахуйте це", - йдеться в повідомленні ресурсу "РосУзнік".

Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины". 

Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

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01 12 2018 19:22
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