Українським морякам, захопленим у полон Росією, можна написати лист

Українським морякам, яких Росія взяла в полон після захоплення кораблів у Керченській протоці 25 листопада, можна написати листа.

"Написати українським морякам можна через Пошту "Росузніка". Пишіть нам на post.rosuznik@gmail.com, а ми перешлемо в СІЗО Лефортово і Матроська тиша. Всі листи проходять через тюремного цензора, листи українською мовою можуть не пропустити, врахуйте це", - йдеться в повідомленні ресурсу "РосУзнік".

Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".

Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.