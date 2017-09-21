"Укрзалізниця" призначила на жовтень п'ять додаткових поїздів

"Укрзалізниця" планує призначити ще ряд додаткових поїздів на інші популярні напрямки

На Покрову і до Дня українського козацтва "Укрзалізниця" вже призначила 5 додаткових поїздів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для зручних подорожей пасажирів під час святкування Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці, які відзначаються в один день 14 жовтня, Укрзалізниця вже призначила 5 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть у період з 13 по 17 жовтня з Києва до Дніпра, Хмельницького, Львова та Бердянська, а також з Одеси до Львова", - йдеться в повідомленні.

У компанії заявили, що найближчим часом на ці дати "Укрзалізниця" планує призначити ще ряд додаткових поїздів на інші популярні напрямки.

Так, компанія опрацьовує призначення на дати з 13 по 17 жовтня додаткових поїздів повідомленнями Київ – Херсон, Миколаїв, Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, Київ – Івано-Франківськ, Ворохта, Київ – Ковель, Київ – Ужгород, Харків – Ужгород, Харків – Одеса, Запоріжжя – Івано-Франківськ.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що з Одеси планують запустити потяги до Відня та Перемишля.