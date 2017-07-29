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В Африці сталась авіакатастрофа за участі українського Ан-74

Всі члени екіпажу живі
На острові Сан-Томе і Прінсіпі в Центральній Африці розбився вантажний літак Ан-74 української авіакомпанії CAVOK Air, члени екіпажу дістали травми.
В Африці сталась авіакатастрофа за участі українського Ан-74 Фото: facebook.com/lavrenyuk.yu

"Годину тому, при злеті з острова Сан-Томе(Сан-Томе і Припсіпі) зазнав аварії вантажний літак Ан-74 української авіакомпанії CAVOK Air", - написав заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк на своїй сторінці у Facebook.

Попередньою причиною названо попадання зграї птахів в правий двигун під час зльоту.

"Всі члени екіпажу живі, але зазнали травм", - додав Лавренюк.

Нагадаємо, вчора літак Airbus A320 з українською реєстрацією UR-AJC авіакомпанії AtlasGlobal Ukraine (інша назва - Atlasjet) потрапив під потужний град у Стамбулі. Пілот Олександр Акопов в надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажиру і 6 членам екіпажу, бездоганно виконавши посадку.

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29 07 2017 14:52
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