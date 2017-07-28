У Стамбулі град розбив скло в українського Airbus A320

Пілотам довелося повернутися назад в аеропорт

Літак Airbus A320 з українською реєстрацією UR-AJC авіакомпанії AtlasGlobal Ukraine (інша назва - Atlasjet) потрапив під потужний град у Стамбулі.

Інцидент стався в четвер, 27 липня, у другій половині дня. За даними ЗМІ, в той день від граду постраждали чотири літаки, повідомляє "Центр транспортних стратегій".



Фото: cfts.org.ua

Шторм тривав близько години. Повідомляють, що град був розміром з волоський горіх.

Пілотам українського лайнера, який тільки вилетів з аеропорту імені Ататюрка, довелося повернутися.

Нагадаємо, що пасажири рейсу авіакомпанії Wizz Air зупинили чоловіка, який спробував відкрити аварійний вихід на борту літака, що прямував до Лондона.