CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛітак Airbus A320 з українською реєстрацією UR-AJC авіакомпанії AtlasGlobal Ukraine (інша назва - Atlasjet) потрапив під потужний град у Стамбулі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Стамбулі град розбив скло в українського Airbus A320
Пілотам довелося повернутися назад в аеропорт
Фото: cfts.org.ua
Інцидент стався в четвер, 27 липня, у другій половині дня. За даними ЗМІ, в той день від граду постраждали чотири літаки, повідомляє "Центр транспортних стратегій".
Фото: cfts.org.ua
Шторм тривав близько години. Повідомляють, що град був розміром з волоський горіх.
Пілотам українського лайнера, який тільки вилетів з аеропорту імені Ататюрка, довелося повернутися.
Нагадаємо, що пасажири рейсу авіакомпанії Wizz Air зупинили чоловіка, який спробував відкрити аварійний вихід на борту літака, що прямував до Лондона.
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28 07 2017 18:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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