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Чоловік намагався вийти з літака, коли той знаходився в повітрі, виконуючи рейс з Польщі

Пасажирам вдалося вчасно повалити та зв'язати чоловіка
Пасажири рейсу авіакомпанії Wizz Air зупинили чоловіка, який спробував відкрити аварійний вихід на борту літака, що прямував до Лондона.
Чоловік намагався вийти з літака, коли той знаходився в повітрі, виконуючи рейс з Польщі Фото: GETTY IMAGES

Про це пише BBC.

Ситуація трапилася на борту лайнера A320 літака компанії Wizz Air, який виконував рейс з Польщі.

Очевидець розповів BBC, що чоловікові не вдалося відкрити двері, оскільки інші пасажири повалили його на підлогу.

Приблизно за півгодини до приземлення чоловік з передньої частини літака перемістився в центральну частину фюзеляжу, зайнявши місце поруч з жінкою, що сиділа біля аварійного виходу, розповів пасажир-очевидець Девід Салон.

"Раптом він кинувся до дверей і спробував відкрити їх. Жінка була нажахана. Поруч сиділи троє міцних хлопців з Польщі – вони разом з іншими пасажирами повалили чоловіка на підлогу і сіли на нього", – розповів Салон.

Екіпаж літака зв'язав чоловікові руки ременем безпеки.

Коли літак приземлився, пасажирів попросили залишатися на борту, поки поліція не виведе підозрюваного.

Поліція Бедфордширу підтвердила, що заарештованого спочатку доправили до лікарні, після чого його допитали. За словами очевидців, чоловікові близько 20 років, він з Польщі.

Фахівці кажуть, що відкрити двері авіалайнера в повітрі неможливо, однак спроби зробити це трапляються регулярно.

Компанія Wizz Air підтвердила інформацію про інцидент, заявивши, що пасажир був "некерованим і зухвалим".

"Команда Wizz Air слідувала стандартною процедурою, щоб забезпечити безпеку польоту. Після приземлення пасажира передали компетентним органам", – розповіла прес-секретар авіакомпанії.

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