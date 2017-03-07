У Колорадо літак приземлився в аеропорту з палаючим двигуном
Усіх пасажирів вдалося своєчасно евакуювати, повідомив у ніч проти понеділка телеканал CBS News.
"Після безпечного перельоту до Денвера у літаку Bombardier CRJ700 авіакомпанії SkyWest, який виконував рейс 5869 за програмою United Express з Аспену в Денвер, сталися проблеми з двигуном", – йдеться в офіційному повідомленні авіакомпанії.
Пожежні бригади негайно прибули на місце інциденту та загасили пожежу. При цьому уточнюється, що всі 59 пасажирів благополучно залишили літак та були транспортовані до терміналу.
Представник аеропорту зазначив, що рейс прибув о 14:15 за місцевим часом. Про будь-які травми або поранення повідомлень не було.
Нагадаємо, військово-транспортний літак типу CASA ввечері 22 червня зазнав пошкодження під час посадки у варшавському аеропорту імені Шопена.
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