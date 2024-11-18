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ПОЛІТИКА

Геополітичні суперечки ставлять під сумнів ухвалення підсумкового комюніке G20 в Бразилії – Reuters

18 листопада 2024, 09:04
Геополітичні суперечки ставлять під сумнів ухвалення підсумкового комюніке G20 в Бразилії – Reuters
Фото: АFP
Обговорення питань торгівлі, зміни клімату та міжнародної безпеки зіткнуться з різкими змінами у політиці США, які Трамп обіцяє здійснити після вступу на посаду у січні: від мит до обіцянки домовитись про рішення війни в Україні.

Лідери країн "Групи двадцяти" найбільших економік світу мають зустрітися 18 листопада у Бразилії на своєму щорічному саміті. Однак підсумкове комюніке опинилося під питанням.

Про це повідомляє Reuters.

Джерела повідомили, що дипломати, які готують спільну заяву для лідерів саміту, важко змогли запропонувати слабку пропозицію про те, як вирішувати війну росії проти України, що загострюється, не надавши навіть невизначеного заклику до миру без критики на адресу будь-кого з учасників.

Масований російський авіаудар Україною 17 листопада похитнув той невеликий консенсус, якого їм вдалося досягти, і європейські дипломати наполягають на перегляді раніше узгоджених формулювань щодо глобальних конфліктів.

Сполучені Штати відреагували на російський напад, знявши раніше запроваджені обмеження на використання Україною зброї американського виробництва для завдання ударів по території росії.

У той час, як Китай перебуває в таборі росії з питання України, Німеччина вважає, що Пекіну буде складніше зберігати цю позицію, оскільки конфлікт став "глобальним" через розгортання росією північнокорейських військ, наблизивши його "до кордонів Китаю", заявив інший чиновник.

Обговорення питань торгівлі, зміни клімату та міжнародної безпеки зіткнуться з різкими змінами у політиці США, які Трамп обіцяє здійснити після вступу на посаду у січні: від мит до обіцянки домовитись про рішення війни в Україні.

У той час як президенту США Джо Байдену залишилося всього два місяці, голова Китаю Сі Цзіньпін стане центральним гравцем на саміті G20, який роздирається геополітичною напруженістю на тлі воєн у секторі Газа та в Україні.

"Нас непокоїть не лише геополітика, а й те, що роль Китаю, його економічна та фінансова роль, дуже помітна у багатьох питаннях", - заявив німецький чиновник, який побажав залишитися неназваним.

Бразильські чиновники визнали, що їхній порядок денний для G20, зосереджений на стійкому розвитку, оподаткуванні надбагатих та боротьбі з бідністю та голодом, може незабаром втратити актуальність, коли Трамп почне диктувати нові глобальні пріоритети з Білого дому.

За словами бразильських чиновників, прагнення Бразилії реформувати світове управління, включно з багатосторонніми фінансовими інститутами, також може зіткнутися з перешкодами з боку Трампа.

"Трамп не цінує багатосторонність. Я не бачу особливих можливостей для адміністрації Трампа зайнятися цими питаннями або виявити до них якийсь інтерес", - повідомило агентство Reuters джерело в міністерстві фінансів Бразилії на умовах анонімності.

Очікується, що Сі рекламуватиме ініціативу Китаю "Один пояс, один шлях", оскільки вона демонструє своє економічне панування. Бразилія поки що відмовляється приєднатися до глобальної інфраструктурної ініціативи, але великі надії покладаються на інші промислові партнерства, коли Сі завершить своє перебування в країні державним візитом до Бразилії в середу.

Рішення Бразилії не вступати стало "великим ударом у відносини", сказав Лі Сін, професор Гуандунського інституту міжнародних стратегій, пов'язаного з Міністерством закордонних справ Китаю. "Китай був дуже розчарований", - сказав він.

Торгові переговори у форматі G20 підігріватимуться побоюваннями ескалації торгової війни між США та Китаєм, оскільки Трамп планує запровадити мита на імпорт із Китаю та інших країн.

Активність Трампа в питанні зниження податків стане додатковою перешкодою для зусиль Бразилії з обговорення оподаткування надбагатих людей - питання, яке дороге президенту Бразилії Луїсу Інасіу Луле да Сілві, що вніс його до порядку денного G20.

Новий союзник Трампа в Латинській Америці, лібертаріанець президент Аргентини Хав'єр Мілей, уже провів червону лінію з цього питання. Переговорники Аргентини відмовилися схвалити згадування цього питання у спільному комюніке саміту, повідомили дипломати.

G20бразиліяСШАКитай

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