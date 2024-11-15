Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council

Експерти Атлантичної Ради уважно спостерігали за слуханнями в Європарламенті, на яких майбутні комісари представляли своє бачення політики Єврокомісії в економіці, обороні та щодо розширення Євросоюзу. На жаль, виходячи з їхнього бачення того, що і як буде робити Єврокомісія, позитивних новин очікувати не слід – незважаючи на ймовірні загрози з боку США Європа не хоче змін. Тож схоже, що швидкого вступу України до ЄС очкувати не слід. І ситуацію може змінити лише українська влада, повернувши державі верховенство права.

У той час як увага Вашингтона була прикута до виборів у США та нової адміністрації, по інший бік Атлантики члени Європейського парламенту розпочали слухання в Брюсселі 4 листопада, щоб заслухати наступне керівництво Європейської Комісії. Усі двадцять шість призначених єврокомісарів повинні отримати схвалення Європарламенту, щоб обійняти свої посади. Щоб підбити підсумки першого тижня слухань, експерти Атлантичної ради аналізують, що відбулося і що наступний склад Єврокомісії може означати для Європейського Союзу (ЄС) і майбутнього трансатлантичних відносин.

Андрюс Кубілюс, Уповноважений комісар з питань оборони та космосу

Коментує Ендрю Бернард – полковник ВПС США у відставці, запрошений науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради:

Андрюс Кубілюс має амбітні плани на посаді першого в історії ЄС комісара з питань оборони та космосу. Кубілюс виклав сміливий порядок денний під час слухань 6 листопада в Європейському парламенті та у підготовлених відповідях. Двічі прем'єр-міністр Литви представив свої пріоритети, які, в широкому сенсі, стосуються забезпечення фінансування оборонних ініціатив ЄС і поліпшення розрізненої європейської оборонної промисловості. Він обговорив "європейські проєкти, що становлять спільний інтерес", такі як протиповітряна оборона та інвестиції в протидію безпілотникам, і пообіцяв негайно розпочати реалізацію Європейської програми оборонної промисловості. У сфері космосу Кубілюс наголосив на необхідності вдосконалення пускових установок ЄС і прагненні посилити державно-приватне співробітництво в космічній сфері, як це зробили NASA і SpaceX.

Водночас планам Кубілюса щодо інтегрованих списків сил і засобів НАТО і ЄС та спільних запасів боєприпасів бракувало ясності. Перед ним стоїть незавидне завдання створити "Європейський оборонний союз", як доручила йому фон дер Ляєн у своєму листі з місією. Кубілюс захищав відносини Європи зі Сполученими Штатами перед скептично налаштованими членами Європарламенту і чітко усвідомлював, що Європа повинна інвестувати в оборону через росію, а не тому, що Сполучені Штати просять її про це.

Кубілюс матиме ще одну можливість пояснити свої плани, якщо його затвердять, оскільки він зобов'язаний надати Комісії білу книгу з оборонних ініціатив протягом перших ста днів перебування на посаді комісара. З огляду на це нове портфоліо, Кубілюс буде "пілотувати літак під час його будівництва".

Коментує Рейчел Ріццо – старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради за сумісництвом:

Колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс стане першим комісаром ЄС з питань оборони і космосу. Під час слухань щодо його затвердження він виклав своє бачення європейської оборони, яке вимагає не лише безпрецедентної співпраці між двадцятьма сімома країнами-членами блоку, але й безпрецедентного фінансування.

Його послання було дуже чітким: росія може спробувати випробувати Європу на міцність, в той час як увага Сполучених Штатів зосереджена на Китаї і Індо-Тихоокеанському регіоні – тривожний дзвіночок, про який багато аналітиків б'ють вже багато років. З наближенням другого терміну Трампа необхідність для Європи взяти на себе більшу частку власної безпеки (і для ЄС відігравати значну роль у цих зусиллях) більше не є "бажанням, яке хотілося б мати". Це необхідність.

Але є кілька очевидних підводних каменів, більшість з яких походять з Європи. Багато людей звертають увагу на кричущі проблеми, які виходять і від Сполучених Штатів, однією з яких є протидія з боку великих американських оборонних компаній. Якщо ЄС зробить все правильно, чи не означатиме це, що ці компанії з часом втратять певну частку європейського оборонного ринку? І хіба Сполучені Штати не скаржилися на те, що ЄС робить кроки до більшого оборонного союзу? Звісно, обидві речі можуть бути правдою. Але мої розмови з деякими республіканцями свідчать про те, що на Капітолійському пагорбі може бути реальна підтримка останніх зусиль ЄС. Сюди входить Європейська оборонно-промислова стратегія, покликана поглибити співпрацю і зміцнити оборонну технологічну та промислову базу ЄС.

Як Кубілюс має рухатися далі після затвердження на посаді? Три слова: приїхати до Вашингтона. Йому необхідно провести особисті розмови з політиками та представниками адміністрації Трампа, щоб Сполучені Штати повністю підтримали його мандат і щоб Вашингтон міг наполягати на розширенні його повноважень з цього боку океану.

Марта Кос, Уповноважений комісар з питань розширення

Коментує Ільва Таре – старша наукова співробітниця-резидент Європейського центру Атлантичної ради:

З точки зору Вашингтона, нещодавні слухання підкреслили прагматичний підхід новопризначеного комісара Марти Кос до розширення ЄС – зрушення, позначене її підтримкою процесу "на основі заслуг", що ґрунтується на цінностях ЄС, верховенстві права і суворих стандартах якості. Кос чітко дала зрозуміти, що швидке, "велике вибухове" розширення 2004 року, коли десять країн приєдналися одним махом, не є моделлю, яку вона планує повторити. Її погляд на розширення як на "марафон, а не спринт" свідчить про те, що вона віддає перевагу цілеспрямованому прогресу над геополітичною доцільністю, і ця позиція приверне увагу багатьох у Вашингтоні.

Тверда позиція Кос щодо збереження високих стандартів вступу, навіть для країн, які перебувають під російським тиском, таких як Україна і Молдова, сигналізує Вашингтону, що шлях ЄС до розширення залишатиметься обережним і виваженим. Це, ймовірно, стримує будь-які очікування щодо прискореного членства в ЄС для цих країн, підштовхуючи Сполучені Штати до розгляду більш стратегічної, довгострокової підтримки їхнього приведення у відповідність до норм ЄС.

Її підхід "немає верховенства права – немає грошей" посилює принцип обумовленості, який Вашингтон вважає життєво важливим для міцної інтеграції в ЄС. Позиція "нульової толерантності" Кос до порушень прав громадянського суспільства та її наполягання на проведенні правових реформ перед наданням фінансової підтримки дають Вашингтону впевненість у тому, що розширення ЄС залишається як жорстким, так і ціннісно орієнтованим, що відповідає ширшим трансатлантичним пріоритетам стабільності та врядування в регіоні.

Марош Шефчович, Уповноважений комісар з питань торгівлі та економічної безпеки; міжвідомчі відносини та прозорість

Коментує Деніел Маллані – позаштатний старший науковий співробітник Європейського центру та Центру геоекономіки Атлантичної ради:

Стосовно торгівельних відносин між США та ЄС, то новопризначений комісар з питань торгівлі Марош Шефчович на слуханнях 4 листопада розповів про дві торговельні політики: одну – просунуту та позитивну, а іншу – більш реактивну та оборонну.

З одного боку, Шефчович говорив про розширення партнерства в рамках торговельних угод по всьому світу, зростання експорту і торгівлі ЄС, усунення торговельних бар'єрів і просування вільної "і справедливої" торгівлі. Зосередившись на країнах, що розвиваються, він говорив про гнучкі та рухливі торговельні угоди нового типу, які "відповідають поставленій меті".

З іншого боку, щодо Сполучених Штатів, Шефчович говорив лише про "оновлення" Ради з питань торгівлі та технологій між США та ЄС та вирішення двосторонніх розбіжностей щодо сталі та алюмінію, цивільної авіації та Закону про зниження інфляції. На прохання пояснити, що він мав на увазі під "оновленням", він відповів, що Рада з питань торгівлі може потребувати додаткових напрямків роботи і робочих груп для "кращого консультування" щодо ініціатив один одного. Не було жодної згадки про позитивний або посилений торговельно-інвестиційний порядок денний зі Сполученими Штатами, якого "оновлення" Ради також могло б досягти, наприклад, шляхом об'єднання торговельно-інвестиційних дискусій у більш узгоджений пакет з більш чітко визначеними цілями. З десятьма робочими групами та кількома напрямками роботи в кожній з них, Рада вже є громіздкою; додавання нових груп та напрямків, очевидно, не додасть цінності.

Шефчович також говорив про "ребалансування" відносин ЄС з Китаєм і боротьбу з недобросовісною торговельною практикою, не згадуючи про значний збіг позицій США і ЄС у цих питаннях і про потенціал трансатлантичної співпраці з цих питань.

Виступаючи до 5 листопада, Шефчович, можливо, зайняв обережну позицію щодо Сполучених Штатів і трансатлантичних відносин у світлі виборів у США. Від наступної адміністрації залежатиме, чи буде вона працювати з Комісією над розробкою більш позитивного торговельного порядку денного, ніж просто додавання робочих потоків та уникнення торговельних війн.

Коментує Ерік Браттберг – старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради за сумісництвом. Він також є старшим віце-президентом європейської практики Олбрайт Стоунбрідж Груп, що входить до складу DGA Group:

Торгівля посіла центральне місце на слуханнях Європейської Комісії 4 листопада. Марош Шефчович, досвідчений чиновник ЄС зі Словаччини та близька довірена особа Президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, був призначений комісаром з питань торгівлі та економічної безпеки. У своєму розширеному портфоліо Шефчович робить акцент на економічній безпеці та конкурентоспроможності, а не на традиційних угодах про вільну торгівлю.

Під час слухань Шефчович назвав Китай "найскладнішим торговельним партнером ЄС" і пообіцяв зайняти більш рішучу позицію з таких питань, як надлишок китайських потужностей, що загрожує європейській промисловості. Він застеріг від "озброєння економічних зв'язків" з боку Китаю і пообіцяв просувати порядок денний Урсули фон дер Ляйєн щодо зниження ризиків шляхом зменшення залежності та протидії китайському примусу. В рамках нової доктрини економічної безпеки він також прагне зміцнити стратегічне економічне партнерство з партнерами-однодумцями в Індії, Індо-Тихоокеанському регіоні та Латинській Америці. Водночас Шефчович підкреслив, що ЄС не зацікавлений у розпалюванні торговельної війни з Китаєм, незважаючи на нещодавні тарифи проти китайських електромобілів.

Валдіс Домбровскіс, Комісар з питань економіки та продуктивності; імплементації та спрощення

Коментує Якопо Пастореллі – програмний асистент Європейського центру Атлантичної ради:

Досвідчений економічний король Європи Валдіс Домбровскіс, виконавчий віце-президент Єврокомісії, який залишає посаду, і добре відомий серед трансатлантичних кіл у Вашингтоні, стане новим єврокомісаром з питань економіки та продуктивності, а також з питань імплементації та спрощення. Новостворене портфоліо зосереджене на модному європейському слові року –"конкурентоспроможність". Він успадкував звіт Енріко Летти про майбутнє єдиного ринку, звіт Маріо Драгі про європейську конкурентоспроможність та щорічний звіт Європейської комісії, що надає йому широкий та амбітний спектр політичних рекомендацій для впровадження.

Під час своїх широких слухань Домбровскіс окреслив чотири стовпи, на яких ґрунтується його мандат: "узгодженість (при формуванні економічної політики) ", "здорові основи", "менше бюрократії" і "сильний європейський голос при формуванні глобальної економічної політики". Надаючи пріоритет інвестиціям у чисті технології, штучний інтелект, квантові технології, напівпровідники та оборону, Домбровскіс погоджується з програмою економічної безпеки фон дер Ляєн. Підтримуючи рекомендацію Летти і Драгі щодо створення єдиного союзу капіталу, Домбровскіс закликав до "поглиблення і розширення" європейських ринків капіталу, щоб збільшити доступ компаній до фінансування для розширення.

На своїй новій посаді Домбровскіс одразу ж зіткнеться зі значними викликами. Він повинен зорієнтуватися у внутрішніх структурних обмеженнях ЄС, дотримуючись фіскальних правил ЄС, при цьому заспокоюючи більш фіскально консервативні країни-члени, всупереч нагальній потребі знову запустити економічний двигун єврозони та потенційно підтримати спільні запозичення ЄС. Крім того, нелегко буде узгодити "цілі європейської конкурентоспроможності" зі "скоординованою національною політикою", особливо напередодні переговорів щодо довгострокового бюджету ЄС. Ще одним складним балансуванням буде спрощення регулювання без шкоди для цілей і стандартів політики, зважаючи на те, що в Європарламенті є сили, які закликають до скорочення кліматичних цілей.

У особі Домбровскіса Вашингтон отримає надійного та кваліфікованого партнера, який є невпинним прихильником вирішення трансатлантичних торговельних суперечок. Коли він раніше був виконавчим віце-президентом Комісії, відповідальним за економіку, Домбровскіс продемонстрував свою здатність орієнтуватися в часто складних торгових дискусіях з першою адміністрацією Трампа, в тому числі під час переговорів з тодішнім торговим представником США і прихильником тарифів Робертом Лайтхайзером. Як комісар, який залишає посаду, він не відступив перед дипломатичним і комерційним тиском Пекіна з метою запобігти запровадженню компенсаційних тарифів ЄС на китайські електромобілі на початку цього року, незважаючи на заклики з Берліна скасувати це рішення. Тверда позиція Домбровскіса в економічній політиці щодо Китаю добре резонує з китайськими яструбами у Вашингтоні. Нарешті, зобов'язання Домбровскіса скоротити "надмірну бюрократію" і розширити "консультації із зацікавленими сторонами" для впорядкування нормативних актів – з директивами, що впливають на американські інвестиції, такими як Директива ЄС про корпоративну звітність зі сталого розвитку або Регламент про вирубку лісів – може повернути Вашингтон, менш орієнтований на трансатлантичне співробітництво, назад до Брюсселя.

Джерело: Atlantic Council