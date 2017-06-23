Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Польщі у військового літака під час посадки вибухнуло шасі

Під час посадки літака був помічений вогонь під корпусом
Військово-транспортний літак типу CASA ввечері 22 червня зазнав пошкодження під час посадки у варшавському аеропорту імені Шопена.
У Польщі у військового літака під час посадки вибухнуло шасі Фото: tvnwarszawa.tvn24.pl

Цей літак не належить Повітряним силам країни, повідомляє tvn24.pl з посиланням на міністерство національної оборони Польщі,

"Після 19 години (за київським часом) під час посадки пошкодження зазнав транспортний літак. Служби аеропорту оточили місце події. Жертв немає", - йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту.

Очевидці повідомляють, що під час посадки літака був помічений вогонь під корпусом. За непідтвердженою інформацією, в літаку вистрілило одне з коліс шасі.

Літак декілька годин залишався на злітній смузі. Через це всі повітряні операції відбувалися на одній злітній смузі замість двох. О 22:30 його відтягнули в інше місце, а аеродром продовжив роботу в звичайному режимі.

Нагадаємо, що в районі американського міста Х'юстон (штат Техас) розбився винищувач ВПС США F-16, оснащений боєприпасами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2017 15:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.