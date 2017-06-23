У Польщі у військового літака під час посадки вибухнуло шасі

Під час посадки літака був помічений вогонь під корпусом

Військово-транспортний літак типу CASA ввечері 22 червня зазнав пошкодження під час посадки у варшавському аеропорту імені Шопена.

Цей літак не належить Повітряним силам країни, повідомляє tvn24.pl з посиланням на міністерство національної оборони Польщі,

"Після 19 години (за київським часом) під час посадки пошкодження зазнав транспортний літак. Служби аеропорту оточили місце події. Жертв немає", - йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту.

Очевидці повідомляють, що під час посадки літака був помічений вогонь під корпусом. За непідтвердженою інформацією, в літаку вистрілило одне з коліс шасі.

Літак декілька годин залишався на злітній смузі. Через це всі повітряні операції відбувалися на одній злітній смузі замість двох. О 22:30 його відтягнули в інше місце, а аеродром продовжив роботу в звичайному режимі.

Нагадаємо, що в районі американського міста Х'юстон (штат Техас) розбився винищувач ВПС США F-16, оснащений боєприпасами.