CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ районі американського міста Х'юстон (штат Техас) розбився винищувач ВПС США F-16, оснащений боєприпасами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Американський винищувач зазнав авіакатастрофи у Техасі
Пілот встиг евакуюватися і вижив
Фото: commons.wikimedia.org
Після його падіння спалахнула пожежа, повідомляє телеканал CBS.
Пілот встиг евакуюватися і вижив, отримавши незначні травми. Йому надали медичну допомогу.
Літак розбився при зльоті з військової бази Еллінгтон в Х'юстоні. Місцева влада оголосила евакуацію людей в радіусі приблизно півтора кілометрів навколо місця аварії. У повідомленні мерії міста кажуть, що вона триватиме близько шести годин.
Нагадаємо, у грудні винищувач F-16 турецьких ВПС розбився на південному сході країни поблизу аеропорту біля міста Діярбакир.
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22 06 2017 08:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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