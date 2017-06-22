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Американський винищувач зазнав авіакатастрофи у Техасі

Пілот встиг евакуюватися і вижив
В районі американського міста Х'юстон (штат Техас) розбився винищувач ВПС США F-16, оснащений боєприпасами.
Американський винищувач зазнав авіакатастрофи у Техасі Фото: commons.wikimedia.org

Після його падіння спалахнула пожежа, повідомляє телеканал CBS.

Пілот встиг евакуюватися і вижив, отримавши незначні травми. Йому надали медичну допомогу.

Літак розбився при зльоті з військової бази Еллінгтон в Х'юстоні. Місцева влада оголосила евакуацію людей в радіусі приблизно півтора кілометрів навколо місця аварії. У повідомленні мерії міста кажуть, що вона триватиме близько шести годин.

Нагадаємо, у грудні винищувач F-16 турецьких ВПС розбився на південному сході країни поблизу аеропорту біля міста Діярбакир.

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22 06 2017 08:23
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