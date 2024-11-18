Кінець "системи Зеленського"? Навіть якщо вона дасть тріщину, Україна вистоїть – Том Купер

Том Купер опублікував вчора ще один допис, в якому знову критикував керівництво України. Водночас він заявив, що попри тріщини і розвал системи управління, Україна здатна вистояти. Адже на фронті діють цілі автономні сектори з підрозділів, які самостійно можуть проводити вдалі оборонні та наступальні операції, незалежно від думки в Києві.

Не знаю, як для вас, але для мене ці вихідні були дуже захоплюючими. Вони почалися з того, що я прочитав у соціальних мережах зростаючу кількість насправді кумедних коментарів різних українських експертів про те, що Україна може очікувати набагато більше від адміністрації "Трампа II", ніж від Байдена. Як Трамп допоможе набагато більше, тому що у нього є стільки-то і стільки-то таких-то і таких-то причин для цього.

Чудово, чи не так?

Що ж, я сподіваюся, що це може стати правдою. Але свербіж у моєму мізинці підказує мені: нізащо.

Щоб упевнитися: ні, у мене немає кришталевої кулі, і я не можу сказати, в який бік повернуться події, коли Трамп повернеться до Білого дому.

Однак у мене склалося стійке враження, що минулої ночі Зеленський став першим українцем, який отримав важливий урок у цьому плані.

Вперед! Вони ще не зробили цього, але так, вони збираються зробити це знову

Все почалося з інтерв'ю Зеленського для "Українського радіо". З того, що він збрехав про те, що "бригадам (ЗСУ) тепер дозволено відходити, коли вони про це просять", про те, що його "військове керівництво надає їм таку можливість", і що "тому що наша позиція – людина на першому місці, а потім земля"... Ми вже стільки разів про це говорили: холодна правда полягає в тому, що для "Головкома" та "Генштабу" Зеленського життя військовослужбовців ЗСУ просто не мають значення; що Сирський ніколи не віддає наказів про відведення; що він завжди запізнюється щонайменше на тиждень з реагуванням на виникнення котлів, з надсиланням підкріплень тощо.

Що більш важливо для першої частини цієї характеристики, для прийняття стратегічних рішень, це те, що далі в інтерв'ю Зеленський пояснив, що Україна є (по суті) "незалежною країною, і вона не може сидіти і слухати (що інші країни вирішують про її майбутнє) за столом переговорів".

Саме цю заяву потім публічно висміяв Ілон Маск.

І це не дивно.

Ось що виходить, коли єдиною стратегією у цій війні є хвалькуваті заяви в соціальних мережах, але при цьому нічого не робиться: особливо не мобілізується населення та економіка перед обличчям війни на винищення, нав'язаної Україні росією. Натомість за майже три роки з моменту російського вторгнення Зеленський успішно перетворив Україну на країну, яка майже повністю залежить від поставок грошей, зброї та боєприпасів з-за кордону.

Факт: для Трампа, Маска і Ко така країна не є ані "незалежною", ані навіть "суверенною".

Для них така країна – це надмірно залежна, дорога, а отже, марна дочірня компанія, маріонетка у "своїй" чи "їхній" сфері впливу. Щось, про що, можливо, варто домовлятися (з кимось іншим), але точно не варто домовлятися з нею.

Особливо, коли, а це єдине, що має значення для таких, як Трамп і Маск, – країна, про яку йдеться, має ВНП, менший за річний дохід ExxonMobil, а вони прагнуть повернутися до "бізнесу, як завжди" з Пудінгом. Тому що їм потрібен Пудінг, щоб забезпечити хороший дохід для ExxonMobil (і подібних корпорацій) від таких справ, як експорт нафти з Казахстану.

(Початок) кінця системи Зеленського. Він не стане кінцем України

З цієї точки зору, я вбачаю в цьому "щонайменше рахунок" за всі невдачі Зеленського, якщо не початок кінця "системи Зеленського". Тут мушу одразу додати: на щастя, кінець "системи Зеленського" не стане кінцем і України.

Про що я говорю?

У моєму лексиконі "система Зеленського" – це система управління, за якої відповідальні нічого не роблять. Щонайбільше – "підтримують статус-кво", сподіваючись, що хтось інший зробить їхню роботу за них, і (що так модно в наші дні), роблячи хвалькуваті заяви в соціальних мережах, плюс влаштовуючи по 2-3 пресконференції на день. Це "стандарт" західного врядування останніх 10-15 років.

І чому я так впевнений, що це може бути початком кінця цієї системи, принаймні в Україні?

О, це вже інша історія – і на її пояснення знадобиться деякий час.

Заїжджена платівка. Що не так із ЗСУ

Поки вищезгадані справи відбувалися десь уздовж підводних кабелів зв'язку між США, Європою та росією, а різні персонажі звинувачували мене в тому, що моя критика некомпетентності та корумпованості адміністрації Зеленського, "Головкома Сирського" і нікчемної банди його приятелів під назвою "Генштаб" "звучить, як заїжджена платівка" плюс "поширення російської пропаганди" і "моє збагачення на війні в Україні", хтось ще зробив щось подібне до того, що я роблю вже кілька місяців, а потім сів писати і публікувати результати.

Отже, Оксана Коваленко запитала різних офіцерів ЗСУ, що на їхню думку не так з українськими збройними силами (ЗСУ), і як перемогти росіян. Сюрприз-сюрприз, стаття, що вийшла в результаті, рясніє заявами на кшталт:

"Проблеми на рівні бригад з'являються тоді, коли помилки допускаються на рівні Генштабу або коли рішення приймаються недостатньо швидко".

"Найслабшою ланкою в системі управління ЗСУ є Генеральний штаб".

"Наразі Генеральний штаб функціонує не на стратегічному рівні, а на рівні оперативного командування – затикає дірки".

...і:

"...У нас немає власного виробництва відповідного озброєння, немає ресурсу для підтримки як ЗСУ, так і України в цілому як воюючої держави. Необхідно мобілізувати зусилля всієї країни. У нас є до мільйона солдатів у резерві. Потрібен справедливий підхід до мобілізації на військову службу, має бути належна підготовка людей, аби вони розуміли, що таке бойові дії, і отримали необхідні навички. На мобілізацію має працювати вся країна, а не тільки ТЦК".

...тобто: все те саме, що я "проповідую" вже кілька місяців (зокрема і вище).

Тим не менш, я просунувся ще на кілька кроків вперед у своїх дослідженнях. І саме там, як мені здається, може стати очевидною "ще одна причина кінця системи Зеленського", про яку, втім, не варто хвилюватися.

Вже деякий час я спостерігаю за деякими новими "феноменами" всередині ЗСУ. Безсоромно зізнаюся: я вже давно перестав звертатися до контактів за відповідними роз'ясненнями. Вони всі перебувають під настільки жорстким контролем СБУ, що просто не можуть говорити, не наражаючи себе на небезпеку. Отже, немає сенсу відкрито запитувати про наступне... Що своєю чергою означає: в масі своїй це "щось на кшталт дедукції".

Поза тим я спробую.

Автономні... "сектори". Немає "просто окремих підрозділів" і "просто окремих командирів"

Я міг би почати з того, що "на початку"... існували "відділення", з якими не наважувалися "возитися" ні Головком, ні Генштаб-У, ні тим більше місцеві командири. Не бажаючи нікому завдавати клопоту, я не вдаюся в подробиці (назви, найменування, географічні райони тощо). Тому ця частина цієї статті також залишиться "неілюстрованою". Дозвольте мені лише сказати наступне: існують "підрозділи" ЗСУ, які адмініструють, організовують та реорганізовують себе на власний розсуд. Вже кілька місяців, якщо не довше. Це пов'язано не лише з їхніми ("зазвичай" і "набагато частіше") успішними рекрутинговими кампаніями, але й з тим, як їхні підрозділи екіпіровані, організовані й управляють боєм.

Можна було б сказати, що в цьому немає нічого особливого, а потім пояснити це кращим приватним фінансуванням відповідних підрозділів тощо (як я це зробив приблизно тиждень тому). Однак я "цілком впевнений", що підрозділи, про які йдеться, також працюють у своїх секторах щось на кшталт "автономно". Інакше кажучи: чи то покинуті начальством, чи то з якихось інших причин (цитата одного співрозмовника: "дурні накази за 500 км"), їхні командири почали брати все в свої руки.

Знову ж таки, я не вдаватимуся в деталі: майте на увазі, що це може бути (неправильно) інтерпретовано як "бунт", принаймні за "невиконання наказу". Це те, що жодна військова служба і жоден військовослужбовець жодної військової служби не може сприйняти легко. Тому дозвольте мені обмежитися наступним описом: на даний момент я вважаю, що в Україні можна виділити щонайменше чотири, можливо, п'ять таких ділянок фронту. І в кілька разів більше... "підрозділів", які роблять... "це": ділянки (і підрозділи), де конкретні командири, схоже, або достатньо розчаровані, або вважаються і сприймаються як достатньо авторитетні для того, щоб проводити операції повністю самостійно.

Майже напевно без жодних консультацій з "Києвом".

Звісно, я можу абсолютно помилятися, але, здається, ми бачили, як це відбувалося в багатьох місцях лише цього тижня. Все це відбулося протягом 3-4 днів. "Майже одночасно". Знову ж таки, без подробиць, але: "командири батальйону А і бригади В" підготували операцію, проникли в тил противника, знищили десятки людей з обраного ворожого батальйону – де-факто "уві сні", і благополучно повернулися назад на свої позиції (без жодної втрати). Або "командири бригад E, G і L", організувавши глибоку оборону, не дали росіянам просунутися по дорозі Y, а потім розгромили їх до останнього (без жодних втрат)... Або "бригада K" за підтримки "бригад O і J" провела локальну контратаку, відкинула росіян до... (без жодних втрат) тощо, тощо, тощо.

Знову ж таки: все це сталося протягом 3-4 днів. І це лише три з шести-семи відомих мені прикладів. Справа в тому, що Сирський ніяк не може керувати всім цим "одночасно", а тим більше "на відстані з Києва". Навіть якби у добі було 48 годин, а Сирському потрібно було б спати лише дві години (і це за мікрокерування "100+ інших боїв"). Ба більше, операції, про які йдеться, просто не були "його стилем": його стиль – "відправити батальйон Х на залатування фронту в секторі Z"... і "ой, одного батальйону не вистачає? Надішліть ще один... "... і жодних розмов про домовленості із сусідніми підрозділами, жодних розмов про взаємопідтримку і жодних розмов про шляхи відведення (бо, між іншим, в українській доктрині національної оборони, а отже, і в жодному навчальному посібнику, немає поняття "відведення").

Найсмішніше, що після однієї з операцій, про яку йдеться, Генштаб спіймали на тому, що він не мав жодного уявлення про те, що відбувається. По суті (знову ж таки, вибачте, ніяких імен і географічних назв з причин, пояснених вище), орієнтовно об 11:00 того дня Генштаб зробив заяву для преси про те, що в цьому районі немає росіян, хоча чіткі відеозаписи були опубліковані вже днем раніше. А потім, приблизно в той самий час, коли Генштаб зробив цю заяву, останній із росіян, "яких там не було", був... гм... "обійнятий".

Інакше кажучи: Генштаб (все ще) не мав жодного уявлення про те, що відбувалося, до того часу, коли справа, про яку йдеться, була завершена.

Що важливо мати на увазі, розглядаючи все це: "один" командир не може робити такі речі. Для цього потрібна співпраця "сусідів". Хоча б тому, що коли (наприклад) командир "батальйону А" або "бригади В" вирішує провести ту чи іншу операцію, він залежить від співпраці і підтримки "сусідів зліва і справа... можливо, і в тилу": незалежно від того, оборонна це операція чи наступальна, коли сьогодні воюєш з росіянами (і з причин, які знову і знову добре пояснюються не тільки Дональдом Гіллом або мною, але й у статті Оксани Коваленко, на яку ми посилалися вище), потрібен суворий фланговий захист. Інакше росіяни швидко скористаються цією можливістю.

...що своєю чергою означає: немає "просто окремих підрозділів" і "просто окремих командирів". Схоже, існують цілі "автономні сектори" фронту ЗСУ: сектори, де нікому немає діла до місцевих територіальних командувань, Генштабу, і навіть Головком не має права голосу.

І що найприємніше: ці сектори також є найуспішнішими у своїх операціях, незалежно від того, наступальні вони чи оборонні. Таких підрозділів стає дедалі більше, і таких секторів стає дедалі більше, і вони (поступово) стають більшими.

І хоча це можна пояснити непокорою і відсутністю дисципліни (або навіть "але ж це робиться з офіційного дозволу"), слід пам'ятати, що для цього потрібні "яйця розміром зі стадіон "Уемблі".

Особисто я вважаю, що це багатообіцяючий розвиток. Обнадійливий розвиток. Можливо, навіть прототип того, чим стануть ЗСУ в майбутньому. Настільки, що саме тому я кажу: що б не сталося із "системою Зеленського", якою б деградуючою вона не була, я не хвилююся ні за Україну, ні, зрештою, за ЗСУ.

Спілкуючись з десятками людей, я знаю, що, на відміну від Зеленського, Сирського та їхніх друзів, українці знають, що їм потрібно підтримувати збройні сили, інакше їх усіх – усю націю – знищать. Тому так багато з них (навіть якщо "не всім: відсутність єдності в цьому питанні є головним результатом нездатності Зеленського мобілізувати всю країну та її народ) підтримують свої збройні сили всіма силами. І, не знаходячи інших рішень для свого некомпетентного і корумпованого керівництва, частини збройних сил беруть ситуацію в свої руки.

На відміну від своїх політичних і військових лідерів – щоразу, коли вони це роблять, вони досягають успіху: на війні, в ситуаціях, подібних до тієї, в якій опинилася Україна в наші дні. І це єдине, що має значення.

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