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ПОЛІТИКА

Захід вимагає від Зеленського переговорів з путіним – Bloomberg

18 листопада 2024, 14:58
Захід вимагає від Зеленського переговорів з путіним – Bloomberg
president.gov.ua
Як зазначає видання, США напередодні саміту G-20 нарешті вирішили дозволити удари ракетами великої дальності по території росії.

Після майже 1000 днів опору російському вторгненню союзники України дедалі більше прагнуть покласти край бойовим діям в Україні та підштовхують Володимира Зеленського до угоди з владіміром путіним, щоб заманити його за стіл переговорів.

Як заявили Bloomberg два європейські чиновники, дедалі більшого визнання набуває той факт, що Зеленському доведеться піти на компроміс із путіним, оскільки зрозуміло, що жодна зі сторін не може досягти вирішальної перемоги.

Як зазначає видання, США напередодні саміту G-20 нарешті вирішили дозволити удари ракетами великої дальності по території росії.

"Ідея цього зсуву полягає в тому, що він допоможе зміцнити позицію Зеленського до вступу Дональда Трампа на посаду, щоб він міг підійти до можливих переговорів із сильнішою позицією", - ідеться в статті. При цьому, на думку експертів, цей дозвіл означатиме серйозну ескалацію, але навряд чи це кардинально змінить перебіг конфлікту.

Також до обговорення завершення війни долучився і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган. Він збирається представити свою пропозицію про заморожування конфлікту на нинішніх умовах на зустрічі G20 у Ріо-де-Жанейро в понеділок.

Раптова поява безлічі меседжів про врегулювання війни показує, що союзники України намагаються випередити повернення Трампа і можливість різкого скорочення підтримки США, зазначає Bloomberg.

При цьому, зазначає видання, на саміті G-20 не будуть присутні ні Зеленський, ні путін. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відмовився запрошувати українського президента. путін також не буде присутнім через ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

"Формулювання щодо України в майже остаточному комюніке засмутить Зеленського і його союзників по G-7. Це схоже на те, що було погоджено торік у Нью-Делі, коли засудження вторгнення росії було відхилено", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган хоче сьогодні, 18 листопада, представити на зустрічі лідерів країн G20 у Ріо-де-Жанейро свою пропозицію щодо заморожування російсько-української війни на нинішніх умовах.

війнапереговориG-20Володимир Зеленський

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