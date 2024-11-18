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ПОЛІТИКА

Французьке видання виправило матеріал про дозвіл на удари по росії

18 листопада 2024, 12:53
Французьке видання виправило матеріал про дозвіл на удари по росії
Тепер там йде мова лише про розмови щодо такого дозволу.

Напередодні французьке видання Le Figaro повідомило, що Велика Британія і Франція нібито дали такий же дозвіл на застосування своїх ракет Storm Shadow та SCALP. Однак згодом матеріал, у якому йшлося про дозвіл змінили.

Так, спочатку зазначалося, що "французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow". А вже після редагування ця фраза зникла. Натомість у публікації вказано: "У канцеляріях уже точилася дискусія щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Про це благав Еммануель Макрон (президент Франції – ред.) під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року".

Загалом у матеріалі йдеться про дозвіл президента США Джо Байдена Україні бити американськими далекобійними ракетами вглиб рф. Першим про це 17 листопада повідомило видання The New York Times.

Однак вже 18 листопада у Axios з посиланням на джерела написали, що цей дозвіл стосується лише ударів по Курській області, де перебувають північнокорейські військові. Таким чином США нібито хочуть застерегти Пхеньян від відправки на війну проти України своїх військових.

ФранціяБританіяудари по рф

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