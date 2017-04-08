ЄС ввів нові санкції проти Росії через поставку турбін Siemens в Крим

У списку три російських посадових особи та три компанії з Росії

Рада Європейського Союзу оголосила про введення щодо Росії нових персональних санкцій.

Розширення списку санкцій вироблено у зв'язку зі справою про постачання газових турбін Siemens на електростанцію в Криму, інформує сайт ЄС.

З 4 серпня 2017 року до списку санкцій ЄС включені заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов, директор Департаменту оперативного контролю та управління в електроенергетиці Міненерго Євген Грабчак і генеральний директор компанії "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка.

Крім того, під санкції потрапили три компанії - ВАТ "Зовнішньоекономічне об'єднання" Технопромекспорт", ТОВ" Зовнішньоекономічне об'єднання "Технопромекспорт" і ЗАТ "Інтеравтоматика".