ЄС ввів нові санкції проти Росії через поставку турбін Siemens в Крим
Розширення списку санкцій вироблено у зв'язку зі справою про постачання газових турбін Siemens на електростанцію в Криму, інформує сайт ЄС.
З 4 серпня 2017 року до списку санкцій ЄС включені заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов, директор Департаменту оперативного контролю та управління в електроенергетиці Міненерго Євген Грабчак і генеральний директор компанії "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка.
Крім того, під санкції потрапили три компанії - ВАТ "Зовнішньоекономічне об'єднання" Технопромекспорт", ТОВ" Зовнішньоекономічне об'єднання "Технопромекспорт" і ЗАТ "Інтеравтоматика".
Зазначимо, німецький концерн Siemens може втратити від 100 до 200 мільйонів євро виручки в Росії через скандал з поставками турбін до тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.
Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".
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