Захарченко заявив про відправлення "пробної" партії вугілля в Росію

Про постачання якого саме вугілля йде мова, ватажок "ДНР" не уточнив

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про відправлення "пробної партії вугілля в Російську Федерацію.

"Сьогодні перші 95 вагонів (вугілля - ред.) вже пішли. Це пробна партія", - сказав він, не уточнивши, про постачання якого саме вугілля йде мова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Захарченко також заявив, що організація поставок займе до трьох місяців.

"Так, це нелегкий процес, він займе до трьох місяців. Так, є проблеми зі збутом, і з певними видами документації, але штаб працює практично цілодобово... Давайте згадаємо, куди ця продукція історично йшла раніше. Вона йшла в Росію", - заявив ватажок "ДНР".

Нагадаємо, 27 лютого лідери бойовиків зажадали припинити блокаду Донбасу і пригрозили захопити українські підприємства, а також припинити постачання вугілля. Водночас, в Службі безпеки України вважають, що сепаратисти самі зацікавлені в блокаді і, за вказівкою російських кураторів, мають намір використовувати цю ситуацію для так званої "націоналізації" підприємств, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.