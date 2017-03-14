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Захарченко заявив про відправлення "пробної" партії вугілля в Росію

Про постачання якого саме вугілля йде мова, ватажок "ДНР" не уточнив
Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про відправлення "пробної партії вугілля в Російську Федерацію.
Захарченко заявив про відправлення "пробної" партії вугілля в Росію Фото: atn.ua

"Сьогодні перші 95 вагонів (вугілля - ред.) вже пішли. Це пробна партія", - сказав він, не уточнивши, про постачання якого саме вугілля йде мова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Захарченко також заявив, що організація поставок займе до трьох місяців.

"Так, це нелегкий процес, він займе до трьох місяців. Так, є проблеми зі збутом, і з певними видами документації, але штаб працює практично цілодобово... Давайте згадаємо, куди ця продукція історично йшла раніше. Вона йшла в Росію", - заявив ватажок "ДНР".

Нагадаємо, 27 лютого лідери бойовиків зажадали припинити блокаду Донбасу і пригрозили захопити українські підприємства, а також припинити постачання вугілля. Водночас, в Службі безпеки України вважають, що сепаратисти самі зацікавлені в блокаді і, за вказівкою російських кураторів, мають намір використовувати цю ситуацію для так званої "націоналізації" підприємств, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

1 березня донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Раніше, співробітники Служби безпеки перехопили розмови очільника "ДНР" Олександра Захарченка з так званим "начальником управління внутрішньої і зовнішньої політики адміністрації" Дмитром Трапезниковим з приводу блокади ОРДЛО.

 

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14 03 2017 20:21
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