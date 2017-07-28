Залізнична катастрофа біля Дніпра: деякі потяги курсуватимуть іншими маршрутами

Ряд пасажирських поїздів і електропоїздів південного і східного напрямів курсують за зміненим маршрутом - через станції Новомосковськ і Павлоград

У ніч на п'ятницю, 28 липня, в Дніпропетровській області на станції Синельникове-2 п'ять вагонів вантажного поїзда з листовим металом зійшли з рейок.

Потяг йшов зі станції Волноваха на станцію Нижньодніпровськ-Вузол. В результаті події закрили для руху поїздів ділянку Нижньодніпровськ-Вузол - Синельникове-2. На ділянці пошкоджені залізничні колії - рейки і бетонні підстави.

Ряд пасажирських поїздів і електропоїздів південного і східного напрямів курсують за зміненим маршрутом - через станції Новомосковськ і Павлоград. Про це повідомляють на сайті Укрзалізниці.

Так, змінили маршрут прямування пасажирські поїзди: №84 Київ - Маріуполь, №104 Київ - Маріуполь, №12 Київ - Новоолексіївка, №228 Київ - Бердянськ, №88 Ковель - Новоолексіївка, №188 Львів - Бердянськ, №796 Дніпро - Харків, №282 Київ - Генічеськ, №80 Київ - Новоолексіївка. Уже прибули на кінцеву станцію поїзда №92 Одеса - Костянтинівка з затримкою на 47 хвилин, №189 Генічеськ - Дніпро з затримкою на 1 годину 52 хвилин.

Також направляються за зміненим маршрутом і затримуються в дорозі п'ять приміських електропоїздів.

Як пише Інформатор, деякі поїзди затрималися майже на три години. Пасажирів не попереджали про те, що сталося.

Вже підняли два вагона, роботи тривають.

На місці події працює комісія Укрзалізниці та регіональної філії Придніпровська залізниця, яка розслідуватиме причини сходу вагонів.

Нагадаємо, сьогодні на Французькому вокзалі Барселони електричка не встигла загальмувати і врізалася в перон. Постраждали 48 осіб, п’ятеро перебувають у важкому стані.