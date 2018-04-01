Жертвами ДТП у Росії стали десятеро людей
"Сьогодні в Октябрьскому районі... на 159 км автодороги Ханти-Мансійськ – Нягань сталося зіткнення двох автомобілів: Renault DUSTER і Mazda 6. За попередніми даними, в результаті ДТП загинули 10 осіб, з них: 6 дорослих та 4 дитини", – інформує прес-служба Управління МВС Росії в Ханти-Мансійському автономному окрузі.
На місці ДТП працювали співробітники поліції, які встановлювали причини та обставини події. Також на місці було розгорнуто міжвідомчий оперативний штаб з ліквідації наслідків події.
Слідчим управлінням УМВС Росії по ХМАО - Югрі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів).
Нагадаємо, що за 70 кілометрів до столиці Перу Ліми пасажирський автобус впав у прірву, загинули 48 людей.
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