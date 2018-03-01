Жертвами аварії в Перу стали близько 50 осіб
Про це повідомляє El Comercio з посиланням на місцеву поліцію
Трагедія сталася на ділянці серпантину, відомого як Поворот диявола (Curva del Diablo). Ця дорога вважається однією з найнебезпечніших в країні.
За даними видання, вижили лише шестеро людей. Наразі рятувальні роботи припинено через підвищення рівня води, що загрожує життю рятувальників.
За попередніми даними, автобус зіткнувся з іншим транспортним засобом, через що водій не впорався з керуванням і автобус полетів у прірву.
Нагадаємо, у жовтні в аеропорту міста Масамари літак Ан-32 збройних сил Перу врізався в поліцейську базу. На борту літака перебували військовослужбовці, проте ні вони, ні поліцейські на землі не постраждали.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа