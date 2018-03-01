Жертвами аварії в Перу стали близько 50 осіб

Трагедія сталася на ділянці серпантину, відомого як Поворот диявола

За 70 кілометрів до столиці Перу Ліми пасажирський автобус впав у прірву, загинули 48 людей.

Про це повідомляє El Comercio з посиланням на місцеву поліцію

Трагедія сталася на ділянці серпантину, відомого як Поворот диявола (Curva del Diablo). Ця дорога вважається однією з найнебезпечніших в країні.

За даними видання, вижили лише шестеро людей. Наразі рятувальні роботи припинено через підвищення рівня води, що загрожує життю рятувальників.

За попередніми даними, автобус зіткнувся з іншим транспортним засобом, через що водій не впорався з керуванням і автобус полетів у прірву.

Нагадаємо, у жовтні в аеропорту міста Масамари літак Ан-32 збройних сил Перу врізався в поліцейську базу. На борту літака перебували військовослужбовці, проте ні вони, ні поліцейські на землі не постраждали.