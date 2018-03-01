Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Жертвами аварії в Перу стали близько 50 осіб

Трагедія сталася на ділянці серпантину, відомого як Поворот диявола
За 70 кілометрів до столиці Перу Ліми пасажирський автобус впав у прірву, загинули 48 людей.
Жертвами аварії в Перу стали близько 50 осіб Фото: Dante Piaggio / El Comercio

Про це повідомляє El Comercio з посиланням на місцеву поліцію

Трагедія сталася на ділянці серпантину, відомого як Поворот диявола (Curva del Diablo). Ця дорога вважається однією з найнебезпечніших в країні.

За даними видання, вижили лише шестеро людей. Наразі рятувальні роботи припинено через підвищення рівня води, що загрожує життю рятувальників.

За попередніми даними, автобус зіткнувся з іншим транспортним засобом, через що водій не впорався з керуванням і автобус полетів у прірву.

Нагадаємо, у жовтні в аеропорту міста Масамари літак Ан-32 збройних сил Перу врізався в поліцейську базуНа борту літака перебували військовослужбовці, проте ні вони, ні поліцейські на землі не постраждали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 01 2018 09:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.