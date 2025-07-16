50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян

Колишній генерал-майор австралійської армії Мік Раян підкреслює кардинальну зміну на словах позиції Трампа щодо України. Нові обіцянки очільника Білого дому нібито стали результатом розчарування Трампа у путіні, який "обдурив" попередніх американських президентів і продовжує ескалацію повітряних атак проти українських міст. Втім, Раян наголошує, що слова коштують дешево, і справжнє значення матимуть лише конкретні дії адміністрації США. Найбільший виклик полягатиме у впровадженні вторинних санкцій проти Китаю та Північної Кореї, які активно підтримують російські військові зусилля.

Він обдурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але він не обдурив мене.

Президент Трамп, 14 липня 2025 року.

Президент Трамп, під час зустрічі в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, оголосив про зміну позиції своєї адміністрації щодо війни в Україні та підтримки Америкою оборони України. Як повідомляє New York Times:

Президент Трамп заявив у понеділок, що допоможе Європі прискорити постачання зброї до України і попередив росію, що якщо вона не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів, він введе новий раунд каральних санкцій.

Давно пора.

Трамп був введений в оману путіним у пошуках мирної угоди протягом усього другого терміну свого президентства. Це не лише продовжило війну, але й призвело до ескалації наземних і повітряних атак путіна проти України. Хоча російська літня наступальна операція 2025 року демонструє мінімальні успіхи за високих втрат, росія значно посилила масштаби своїх повітряних атак проти українських міст протягом останніх кількох місяців. Це призвело до жертв, страждань і лиха для українських цивільних осіб у багатьох містах України.

Ймовірно, саме це посилення повітряних атак зіграло велику роль у рішенні Трампа. Як він зазначив:

Я йду додому, кажу першій леді: "Сьогодні я розмовляв з владіміром. Ми мали чудову розмову". Вона каже: "О, справді, ще одне місто щойно зазнало удару…" У певний момент, знаєте, зрештою, розмови не мають значення. Потрібні дії. Потрібні результати".

Як це виглядає на практиці?

Перша частина досить проста. Америка продасть зброю, включно із системами протиповітряної оборони, Європі, яка потім передасть цю зброю Україні. У деяких аспектах це може бути найшвидшим способом постачання американської зброї в Україну без необхідності отримання коштів, виділених Конгресом (хоча для таких продажів все одно існує процедура повідомлення Конгресу – виправте мене, якщо я помиляюся).

Скільки коштів на допомогу Україні, виділених адміністрацією Байдена, залишилося, мабуть, не має значення. Трамп намагатиметься задовольнити свою політичну базу, продаючи зброю, а не даруючи її. Як зазначається у цій статті Politico, так підтримка України (через Європу) і політика "Америка понад усе" можуть співіснувати в одному світі.

Друга частина зобов'язання Трампа стосується мит. Він зазначив про 100% вторинні мита на росію, а також вторинні санкції на країни, що постачають росію, якщо мирна угода не буде укладена протягом 50 днів.

За даними Бюро перепису населення США, у 2025 році російський імпорт до Сполучених Штатів склав $2 млрд. Важко уявити, як 100-відсоткові мита на таку невелику суму торгівлі можуть змінити поведінку росії.

Вторинні санкції є більш цікавими та набагато складнішими. Найбільшою ціллю повинні бути торговельні відносини між росією та Китаєм, які активно розвивалися протягом останніх трьох років. На графіку нижче показано, як зростала торгівля між Пекіном та москвою з 2022 року. Ця стаття від CEPA містить корисну інформацію про зростання обсягів та розширення торговельних відносин між рф і КНР з 2022 року.

Джерело: Інститут китайських досліджень імені Меркатора.

Китайці постачають широкий спектр товарів і технологій подвійного призначення. Як показує графік, продаж цих товарів подвійного призначення поширюється на кілька галузей промисловості.

Мабуть, найважливішою сферою торгівлі є використання китайської електроніки в російських безпілотниках. Незалежно від того, чи це дрони для бойових дій, чи все більша кількість БПЛА "Шахед"/"Герань", які використовуються проти українських цивільних об'єктів, китайські електронні компоненти можуть становити значну частину електроніки в цих безпілотниках. Китайські інженери також допомагають росії розробляти більш ефективні та масштабні процеси виробництва дронів.

Введення санкцій проти Китаю з метою зменшення постачання цих компонентів до росії було б корисною ініціативою з боку США. Чи це насправді сповільнить постачання цих товарів, враховуючи, що Пекін зацікавлений у продовженні війни та "непоразці" москви, ще невідомо.

Цікаво, що двопартійний законопроєкт, який був внесений до Конгресу США республіканським сенатором Ліндсі Гремом і демократичним сенатором Річардом Блюменталем у квітні цього року, продовжує просуватися. Цей законопроєкт, якщо його буде схвалено, передбачатиме введення 500% мита на імпорт з країн, які продовжують купувати російську нафту та сировину.

Джерело: Інститут китайських досліджень імені Меркатора.

Північна Корея також є одним із головних чинників, що сприяють військовим зусилям росії. Вона постачає величезні кількості артилерійських боєприпасів, а також балістичних ракет. Українська розвідка нещодавно оцінила, що до 40% артилерійських боєприпасів, які зараз використовуються на полі бою в росії, походять з Північної Кореї. Південнокорейська розвідка також повідомила, що з 2022 року до росії було відправлено близько 28 000 контейнерів з північнокорейською зброєю та боєприпасами. Пхеньян також відправив близько 13 000 військових для боротьби проти України, і є повідомлення, що цьогоріч може відправити ще орієнтовно 25-30 000 військових.

Однак, враховуючи, що Північна Корея вже перебуває під дуже суворим режимом міжнародних санкцій, важко уявити, як запропоновані Трампом вторинні мита зможуть зменшити підтримку нею росії.

Звісно, головне питання полягає в тому, чи виконає Трамп свої погрози.

Що стосується зброї, то це, ймовірно, станеться. Трамп зазначив, що передача ракет і артилерії може відбутися вже за кілька днів. Найімовірніше, це буде тим, що Трамп вважає важелем впливу, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів і погодитися на якусь форму мирної угоди.

Тарифи – це зовсім інше питання. Щодо них, я думаю, нам потрібно почекати і подивитися. путін не виявляв жодного бажання відступити від своїх максималістських цілей війни з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Відтоді його цілі залишаються незмінними:

знищити легітимність демократично обраного уряду України та її президента;

забезпечити призначення (а не обрання) в Києві режиму, який буде дружнім до росії;

послабити або знищити здатність Збройних сил України захищати країну;

запобігти будь-якій перспективі вступу України до ЄС або НАТО в будь-який момент;

показати росії, що вона все ще є великою державою;

змусити Європу підкоритися;

витіснити Америку з Європи та сприяти кінцю глобальної економічної та безпекової системи, яка існувала з кінця Другої світової війни.

Було б надзвичайно дивно, якби путін зараз змінив курс. Навіть коли ситуація для росіян була досить похмурою, коли їхній початковий наступ на Київ у 2022 році зазнав невдачі, путін не змінив курсу. Ймовірно, він зробить те саме і зараз.

путін, мабуть, помітив, як опір Трампу з боку лідерів Канади та Мексики змусив американського президента відступити від попередніх погроз протягом останніх кількох місяців. Це, ймовірно, буде його першою реакцією, не лише тому, що він вважає, що Трамп може поступитися, але й через те, що відступ перед американськими погрозами буде виглядати дуже погано для путіна в росії (і Пекіні).

Наближається протистояння Трампа і путіна.

Останнє питання, яке, на мою думку, є цікавим після обговорення Трампа з Рютте в Овальному кабінеті, стосується відносин Трампа з іншими авторитарними лідерами. Чи змінить досвід Трампа з путіним, набутий цього року, його підхід до відносин з китайським диктатором?

Китай є найважливішим стратегічним конкурентом для Сполучених Штатів. Чи не призведе небажання путіна прислухатися до прохань Трампа про мир до жорсткості позиції Трампа щодо Сі та відносин між США і Китаєм? Я дійсно не знаю, але вважаю, що це питання, яке ми повинні принаймні розглянути.

50 днів і відлік триває

Президент України вже публічно висловив свою вдячність за коментарі Трампа та зобов'язання щодо надання додаткових засобів ППО.

Загалом, я б хотів уявити, що коментарі американського президента свідчать про зміну політики та зміну настроїв Трампа щодо підтримки України в її прагненні захищати себе. Але я не впевнений, що ми можемо це стверджувати вже зараз. Слова коштують дешево. Важливі лише дії.

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