Старший науковий співробітник Фонду захисту демократії Пітер Доран переконує читачів Politico, що настав слушний момент для посилення санкцій проти росії. Зокрема, для зниження вдвічі максимальної ціни на російську нафту і запровадження санкцій проти покупців у Китаї, Індії та інших країнах, які не дотримуються санаційної дисципліни. Проблема путіна криється в бюджеті на наступний рік, військові видатки непосильні для російського бюджету, а посилення санкцій ще більше погіршить ситуацію для кремля, вважає експерт.

Схоже, у кремлівських фінансових чарівників закінчуються кролики, яких можна витягнути з капелюха. російський уряд продемонстрував це, оприлюднивши переглянутий державний бюджет на 2025 рік, який демонструє спіралеподібне зростання витрат на війну путіна проти України.

Тепер справа за Європою і США – скористатися цим і збільшити економічні втрати для росії, залатавши лазівки в санкціях. У такий спосіб вони можуть прискорити закінчення війни, можливо, на користь України, або, як мінімум, стимулювати путіна до серйозних переговорів про мирне врегулювання.

Диявол російської проблеми ховається в деталях оприлюдненого державного бюджету. Уважне вивчення планів витрат путіна на наступний рік показує, що кремль має намір витратити на оборону вражаючу суму в 145 мільярдів доларів з приблизно 436 мільярдів доларів державних видатків. Це становить понад 6,3 відсотка ВВП росії (контрольний показник НАТО становить 2 відсотки) і це найвищий рівень військових витрат москви з часів Холодної війни.

І погана новина для путіна: його технократи фактично приховують повну вартість вторгнення в Україну.

По всьому річному бюджету розкидані додаткові виплати, пов'язані з війною, включно із заробітною платою, яку москва виплачує працівникам у незаконно окупованих регіонах України; медичне обслуговування поранених солдатів; розбирання завалів; ремонт інфраструктури та нерозкриті "засекречені" видатки. Коли ці витрати складаються, реальний тягар на російську економіку наближається до вражаючих 10 відсотків ВВП.

Проста правда полягає в тому, що російський уряд не отримує достатньо грошей, щоб покрити ці витрати, пов'язані з війною. кремль повинен мати дефіцит і минулого року він вже склав близько 34 мільярдів доларів.

Це дає Заходу можливість.

Якщо для більшості урядів дефіцитні видатки є керованими, то росія не є нормальною країною. Через західні санкції москва не може збалансувати свої фінансові рахунки завдяки міжнародним запозиченям, і натомість змушена платити внутрішнім кредиторам обурливі відсоткові ставки – до 16 відсотків за 10-річними облігаціями. Це непосильні витрати.

Ще більш небезпечним є те, що путінські технократи спустошують російський Фонд національного добробуту (ФНБ), призначений для "чорного дня", вимиваючи з нього залишки готівки. За нормальних умов ФНБ росії має дві мети – зберігати надлишкові податкові надходження в добрі часи і хеджуватися від низьких цін на нафту, коли справи йдуть погано. Але останнім часом кремль викачує кошти з фонду, щоб платити за свою війну. У 2021 році його ліквідність становила 117 мільярдів доларів, тоді як сьогодні вона становить лише 55 мільярдів доларів.

І якщо ФНД коли-небудь вичерпається, москва буде змушена обирати з меню поганих варіантів, щоб розпалити фінансові печі своєї військової машини. Серед таких варіантів – вищі податки для російської еліти і середнього класу, більші запозичення, друк нікчемних рублів і, можливо, скорочення соціальних субсидій і виплат, які допомагають тримати населення в покорі.

Міністерство фінансів країни вже до певної міри вдається до цих заходів, не доходячи до того, щоб викликати серйозну реакцію громадськості. Якщо йому доведеться вдатися до більших запозичень, вищих податків, друкування рублів і скорочення пільг, то це створить ризики для стабільності режиму.

Розглянемо субсидії, які Москва наразі виплачує, щоб втихомирити свої неспокійні регіони. Виплати мають вирішальне значення в таких місцях, як Чечня, де польовий командир Рамзан Кадиров керує територією як де-факто державою-клієнтом у складі росії. Кадиров попередив, що без готівки з москви вони не зможуть "протриматися три місяці – навіть місяць".

Це вразливість, яку Європа і США повинні використати. І найшвидший спосіб зробити це – знизити "верхню межу" ціни на нафту, встановлену "Великою сімкою" для експорту російської сирої нафти.

Вперше запропонована ЄС і позиціонована як інструмент обмеження доходів москви, "верхня межа ціни" G7 насправді надає росії серйозну лазівку для уникнення санкцій. Наразі, доки вона продає нафту за ціною нижче 65 доларів за барель, кремль може отримувати стільки прибутку, скільки йому заманеться, без жодних санкцій.

Наприклад, лише минулого місяця, коли ринкова ціна на нафту марки Brent ненадовго впала нижче 70 доларів за барель, росії ледве вдалося продати частину своєї нафти зі знижкою. І завдяки цим легальним продажам (і нелегальним через порушників ембарго) гроші потекли в московську казну.

Щомісяця москва отримує близько 9 мільярдів доларів податкових надходжень від цих продажів, зокрема приблизно 1 мільярд доларів від ЄС. І кожен мільярд, який кремль отримує від продажу енергоносіїв, – це мільярд, який йому не потрібно вилучати з ФНБ, щоб збалансувати свій бюджет, посилити підтримку режиму і заплатити за війну проти України.

Настав час закрутити фінансові гайки для росії, знизивши "верхню межу" ціни на нафту до 30 доларів за барель – близько до реальної собівартості російського видобутку – і для Європи та США бути жорсткішими у застосуванні санкцій проти незаконних покупців нафти в Китаї, Індії та Туреччині.

Це має стати головним пріоритетом під час переговорів європейських лідерів з наступною адміністрацією США. Орієнтація на фінансову слабкість путіна у такий спосіб допоможе Україні перемогти.

Джерело: Politico