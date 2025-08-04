Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган

Позаштатні співробітники Центру аналізу європейської політики Андрєй Солдатов та Іріна Бороган розповідають, як російська автократія намагається встановити тотальний контроль над інформацією, яку росіяни споживають з інтернету.

російська Дума ухвалила законопроєкт, який фактично запроваджує покарання за пошук в інтернеті матеріалів, які кремль вважає екстремістськими. Цей ярлик найперше застосовується до контенту, створеного опозиційними групами в еміграції та незалежними ЗМІ, і має на меті покарати їхніх читачів.

Законопроєкт запроваджує штрафи в розмірі від 3 000 до 5 000 рублів (приблизно $38-$64). Однак відомо, що найсерйознішим покаранням є не сам штраф, а ризик потрапити до чорного списку російської влади – позначення, яке відкриває двері до широкого спектру наслідків в умовах дедалі більш репресивного деспотизму путіна.

Напрямок руху зрозумілий. Нове законодавство слідує за тривалою атакою на WhatsApp, який користується величезною популярністю і зараз є останньою великою західною платформою соцмереж, яку ще не заборонили. Цей додаток обирають для спілкування найрізноманітніші групи – від батьківських класних чатів до мешканців багатоквартирних будинків. У липні російські депутати заговорили про необхідність оголосити додаток поза законом і заборонити його. Заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Антон Горєлкін заявив, що "WhatsApp пора готуватися до відходу з російського ринку".

Заборона збіглася у часі із запуском "Макса" – підтримуваного кремлем додатку для обміну повідомленнями, розробленого "ВКонтактє", який позиціонується як альтернатива WhatsApp. У липні уряд рф визначив Max російським "національним месенджером" – російська адаптація китайського підходу до того, щоб зробити схвалені державою соціальні платформи стандартом для спілкування з державними службами, банками та іншими постачальниками послуг.

Атака на WhatsApp і нове репресивне законодавство є частиною зусиль кремля, спрямованих на те, щоб змусити росіян перейти з WhatsApp на Max. Так, у шістьох російських регіонах – йдеться про Марій Ел, Татарстан, Алтай, Ханти-Мансійськ, а також Володимирську і Тверську області – готуються перевести шкільні групові чати в Max.

Така політика, ймовірно, спрацює, особливо якщо населенню не буде надано вибору. Однак набагато серйознішими можуть бути наслідки ширших репресій – зокрема, запровадження штрафів за пошук в інтернеті інформації, що критикує кремль, які можуть бути набагато серйознішими.

У певному сенсі, це ще одна амбітна спроба кремля змінити соціальну поведінку росіян після повномасштабного вторгнення в Україну.

Першою справою кремля, спрямованою на зміну суспільної поведінки після лютого 2022 року, було залякування населення, щоб воно відмовилося від поганої та небезпечної звички обговорювати політику в публічних місцях. До 2022 року в москві, Санкт-Петербурзі та інших великих містах можна було часто почути, як люди висловлюють невдоволення путіним за столиками кафе. Це змінилося протягом кількох місяців.

Паралельно кремлівська пропаганда розкручувала історії про те, як попутники скаржилися владі на росіян за перегляд або читання українських новин на телефоні в громадському транспорті. Населення, і без того закидане постійними погрозами, сприйняло це дуже серйозно: сьогодні в московському метро рідко побачиш росіян, які дивляться відео, скажімо, із Зеленським. Ця спроба змінити соціальну поведінку значною мірою вдалася.

Але як щодо зусиль кремля змінити звичку росіян шукати незалежну інформацію?

Покоління росіян виросли у вільному інтернеті. Коли десять років тому кремль почав відстежувати і контролювати соцмережі, його метою було придушення свободи слова, і його мало цікавило, до якої інформації пересічні росіяни могли отримати доступ на YouTube або в Instagram.

Громадяни могли читати і дивитися все, що завгодно, в заблокованих кремлем соцмережах – використання VPN не було злочином, і мільйони людей дивилися відео, зроблені популярними блогерами в еміграції, і читали розслідування про корупцію в кремлі або військові злочини в Україні, опубліковані журналістами, оголошеними владою в розшук.

Ця звичка до вільного доступу до інформації виявилася настільки сильною, що навіть улюблена телеведуча путіна Єкатєріна Андрєєва виступила проти заборони свого улюбленого Instagram, де вона часто публікувала фотографії розкішних курортів і яхт, і зізналася, що все ще користується ним, незважаючи на заборону. "Я продовжую постити в Instagram через VPN... Я вважаю, що заборона Instagram в росії для людей, які не займаються екстремістською діяльністю, є неправильною", – сказала вона в травні 2022 року.

Якщо навіть путінським пропагандистам важко змінити свої онлайн-звички, то перевиховати інших не дивитися улюблені політичні шоу на YouTube або не слухати подкасти журналістів, яких називають екстремістами, буде дуже складно.

Якщо тільки кремль не почне заарештовувати людей і кидати їх до в'язниці.

Але навіть тоді репресії можуть виявитися марними під час великої кризи. Зараз існує усталене і глобальне прагнення до соцмереж, щоб поділитися емоціями і відзнятим матеріалом. росія не застрахована від цього.

Ось чому ми все ще бачимо десятки відеозаписів атак українських безпілотників на російські міста у VK або Telegram, попри численні застереження російських військових і влади щодо недопущення подібних дій.

Людські звички вмирають важко.

Джерело: CEPA