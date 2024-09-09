путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер

Наукова співробітниця Фонду захисту демократій та дослідниця російських інформаційних операцій докторка Івана Страднер закликає Захід і, зокрема, США перестати бути жертвами російських інформаційних спецоперацій. На її думку, настав час трансформувати свої методи ведення інформаційної війни, щоб змусити кремль страждати від цього.

"Уряд США цього тижня розкрив, у скарбниці небачених раніше матеріалів, масштаби таємних російських змов з метою вплинути на майбутні президентські вибори в Америці. У той час як російські танки і літаки ведуть війну в Україні, москва застосовує інші, більш приховані форми війни, щоб перенести боротьбу на Захід в надії на перемогу Дональда Трампа і зменшити життєво важливу підтримку Києва з боку Вашингтона", – пише Івана Страднер у колонці для The Telegraph.

На її думку, для Вашингтона та його союзників вже давно настав час дати відсіч.

Авторка нагадує деталі. Так, за даними Міністерства юстиції США, російський державний телеканал RT, раніше відомий як Russia Today, перерахував 10 мільйонів доларів американській компанії в рамках "схеми зі створення та розповсюдження контенту для американської аудиторії з прихованими меседжами російського уряду".

Компанія, заснована ексспівробітниками RT, займалася публікацією контенту в соціальних мережах, зокрема за допомогою найманих американських експертів. Наприклад, компанія нібито найняла американського коментатора, який звинуватив Україну в організації терористичної атаки в москві, яка насправді була здійснена ІДІЛ. Уряд США також звинуватив хакерську групу RaHDit, керовану колишніми і нинішніми співробітниками російської розвідки, у поширенні та посиленні дезінформації та пропаганди RT.

Окремо Міністерство юстиції виявило, що кремль дав вказівку трьом російським компаніям "таємно поширювати російську урядову пропаганду", спрямовану на підрив підтримки України і вплив на вибори у США та інших країнах. Для поширення свого контенту вони використовували фейкові профілі в соціальних мережах, сфабрикованих впливових осіб і видавали себе за легітимні новинні сайти.

Як зазначається у внутрішніх документах однієї з компаній, росіяни націлювалися на виборців у ключових штатах, що вагаються, і просували такі теми, як "втрата роботи білими американцями" і нібито злочини, скоєні "кольоровими людьми та іммігрантами (зокрема новими іммігрантами з України)".

Це не нове явище. Під час Холодної війни радянські оперативники регулярно проводили таємні "активні заходи", спрямовані на послаблення або вплив на Сполучені Штати та інші іноземні держави. Сьогодні москва використовує подібний сценарій, оновлений з урахуванням епохи соціальних мереж, які дозволяють поширювати російську дезінформацію швидше і більш цілеспрямовано.

Американська розвідка розглядає росію як "головну загрозу виборам у США". На тлі посиленої уваги до російської дезінформації Москва "працює над тим, щоб краще приховати свою руку, розширити своє охоплення і створити контент, який більше резонує з американською аудиторією". Окрім використання підставних компаній і фальшивих акаунтів у соціальних мережах, росіяни застосовують штучний інтелект для створення глибоких фейків і посилення своїх ботів у соціальних мережах.

Івана Страднер наголошує, що росія, звісно, зацікавлена не лише у виборах у США. На початку цього року москва знову спробувала втрутитися в політичну сферу Великої Британії та ЄС. Сполучені Штати, Британія і Канада звинуватили росію в спробі втрутитися у майбутні президентські вибори в Молдові у жовтні. Авторка вважає, що москва також, ймовірно, втрутиться у вибори в Грузії, заплановані на той самий місяць.

Вона підкреслює, що реваншистський кремль старанно працює над тим, щоб скористатися політичними, культурними та соціально-економічними розбіжностями в західних країнах. У США росіяни експлуатують такі питання, як аборти, контроль над зброєю, міграція та ізраїльсько-палестинська криза, прагнучи послабити Захід, одночасно підвищуючи підтримку бажаних кандидатів і підриваючи західну підтримку України. Китай та інші авторитарні супротивники вчаться на досвіді росії, збільшуючи загрозу для західних демократій.

Після втручання росії у президентські вибори в США 2016 року Вашингтон вжив заходів для захисту американських виборчих процесів і викриття російських операцій впливу.

Це хороший перший крок, але, на думку експертки, його недостатньо. США та їхні союзники також повинні перейти в наступ. Західні країни мають проводити інформаційні операції, які використовують правду для розпалювання опозиції до путіна в росії та інших країнах. Ці операції не повинні намагатися продати "американську мрію", а скоріше грати на меседжах, які резонуватимуть із цільовою аудиторією. Наприклад, західні інформаційні операції можуть бути спрямовані на групи етнічних меншин у росії, які зазнають системних репресій і несуть непропорційні втрати через війну путіна в Україні. Захід також повинен кинути виклик москві на Глобальному Півдні, де російська пропаганда часто є більш популярною, ніж західні ЗМІ.

Інформаційні операції є ключовим способом, за допомогою якого росія намагається послабити Америку та її західних союзників. Для уряду США настав час надолужити згаяне і модернізувати власну стратегію ведення інформаційної війни.

"Тільки давши путіну відчути смак його власних ліків, Вашингтон зможе конкурувати з москвою в інформаційному просторі", – завершує свою колонку Івана Страднер.

Джерело: The Telegraph