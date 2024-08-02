Американська телекомпанія CNBC підготувала фільм-розслідування про трейдера путіна, якого засудили у США за інсайдерську торгівлю на Волл-Стріт, де він фактично грабував американських інвесторів. Він очолював компанію з кібербезпеки, яка викрадала конфіденційні дані з комп'ютерів клієнтів і використовувала їх для укладення угод на фондовому ринку США. Тепер його обміняли на американських (і не лише) в'язнів російського режиму.

У четвер Білий дім оголосив про масштабний багатонаціональний обмін ув'язненими між США, росією та іншими країнами. В рамках історичної угоди російський уряд звільнив американців, які перебували в російському полоні, зокрема репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, який був ув'язнений більше року, – розповідає американська телекомпанія CNBC.

Також до обміну було включено низку росіян, які були заарештовані за різні злочини і утримувалися у в'язницях США та інших країн. Серед цієї групи – багатий молодий російський підприємець на ім'я Владіслав Клюшин, який був ув'язнений у федеральній в'язниці за свою роль в одній із найбільш руйнівних схем інсайдерської торгівлі в історії Волл-стріт.

Більшу частину минулого року CNBC працював над документальним фільмом про вражаючий злет і падіння Клюшина та його бізнес-імперії. Ця історія починається 2021 року, коли приватний літак з молодим російським олігархом і його дружиною приземлився в крихітному аеропорту Сьона високо в швейцарських Альпах.

Владіслав Клюшин, власник інформаційно-технологічної компанії, пов'язаної з російським урядом, зображений на недатованій фотографії, доданій до документів Міністерства юстиції США. Міністерство юстиції США / Reuters

Сьон – це ворота до відомого гірськолижного курорту Церматт, куди світова еліта приїжджає кататися на лижах і розважатися. Але аеропорт знаходиться за годину їзди від схилів, тому насправді багаті люди йдуть по асфальту і сідають на гелікоптери, які доставляють їх прямо на курорт.

Молодий олігарх, як наголошує CNBC, був на абсолютному піку своєї могутності. Він побудував казково успішну компанію в москві та розвинув зв'язки на найвищих щаблях російського уряду.

Владіслав Клюшин, засуджений до дев'яти років позбавлення волі в американській в'язниці за хакерську змову на 93 мільйони доларів. Джерело: Прокуратура штату Массачусетс

Його зусилля принесли йому найвищу нагороду: він працював в офісі президента росії владіміра путіна. Олігарх не знав, що американські правоохоронні органи стежили за його польотом відтоді, як він вилетів з москви. Або що вони планували його схопити і звинуватити у злочинах, які зачіпають саме серце американської фінансової системи.

Людину на приватному літаку в Швейцарії звали Владіслав Клюшин, і він був власником московської компанії з кібербезпеки під назвою "М-13". Але "М-13" була прикриттям для справжнього бізнесу Клюшина – злому американських компаній і крадіжки конфіденційної інформації, а потім використання її для укладання угод на Волл-стріт до того, як ця інформація ставала надбанням громадськості.

Домашня сторінка російської фірми з кібербезпеки "М-13", яка викрадала фінансову інформацію американських компаній. Джерело: Прокуратура США, округ Массачусетс

CNBC підкреслює, що це був багаторівневий злочин: незаконна інсайдерська торгівля, що стала можливою завдяки незаконному хакерству. І це зробило Клюшина дуже багатим. Жертвами його злочинів стали інвестори у такі знакові американські компанії, як Tesla, Roku та Skechers.

Ласкаво просимо, – запрошує CNBC, – до небезпечного підземного світу світової фінансової системи. Тут ринки – це ще одна сфера, де великі держави демонструють свою силу і підривають позиції своїх конкурентів. Як зауважує американська телекомпанія, кремль розглядає американські ринки капіталу як одну з ключових сильних сторін країни, а отже, як головну мішень для атаки.

"Це війна, яка зараз відбувається між росією і Заходом. Фінанси, банки і сам фінансовий сектор – це лише одне з полів битви", – вважає колишній високопоставлений співробітник російської розвідувальної служби ФСБ. CNBC надав йому право на анонімність для детального опису цих злочинів, оскільки він побоюється за свою безпеку.

CNBC витратив місяці на розслідування цієї злочинної мережі, яка представляє собою один із найбільш руйнівних епізодів інсайдерської торгівлі в історії Волл-стріт. Але воно ще не закінчилося. Навпаки, вважають у CNBC, їхні репортажі виявили постійну загрозу для американських компаній, інвесторів та самих ринків.

Результатом цьогорічного проєкту є документальний фільм "Торговець путіна". Він містить ексклюзивний доступ до агентів ФБР та американських прокурорів, яким було доручено знищити злочинну організацію, а також нові репортажі про неймовірний спосіб життя олігарха та його друзів, які отримували прибутки від своєї незаконної торгівлі. Серія подкастів із шести частин під назвою "Злочини путінського трейдера" вийде 15 серпня.

Що стосується Клюшина, зазначає CNBC, то федеральний прокурор Стівен Френк сказав, що він "дуже схожий на тих людей, яких ми переслідуємо за злочини білих комірців тут, у Сполучених Штатах, щодня. Їм не потрібно вдаватися до посадових злочинів, щоб досягти успіху, тому що вони вже успішні".

"Він був заможним. У нього був дуже гарний будинок. У нього були дуже гарні машини. У нього був заміський будинок, – сказав Френк, який працював над цією справою. – Але він хотів більшого, як і багато наших підсудних, і він знайшов спосіб отримати доступ до легких грошей. І він їх отримав".

Повну версію історії можна переглянути у фільмі "Торговець путіна".

Джерело: CNBC