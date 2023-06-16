Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться "леопарди" на волю? – Джек Вотлінг

Експерт Королівського інституту оборонних досліджень д-р Джек Вотлінг аналізує перебіг українського наступу та інформує, які кроки українські війська здійснюють зараз для того, щоб прорвати основну лінію оборони росіян. Він зауважує, що хоч українські війська досягають успіхів, але наступ ще далекий від вирішальної фази. Відтак варто утримуватися від передчасних заяв про успіх чи поразку. Тим часом Заходу критично важливо переконати Кремль, що навіть якщо його поразка буде поетапною, вона все одно настане, - пише Джек Вотлінг.

Українські війська розпочали довгоочікуваний наступ, намагаючись прорвати російську лінію оборони і звільнити окуповані території. ЗСУ прорвали початкові бойові позиції на широкій ділянці фронту, але залишаються на певній відстані від головної лінії оборони росії. Київ ще не перекинув основну частину своїх сил, поки його передові підрозділи намагаються створити умови для прориву.

Бої поки що були запеклими. Початкові бойові позиції росіян являють собою лисячі нори і власноруч вириті окопи, але за ними знаходяться складні мінні поля з протитанкових і протипіхотних мін, які прикриваються російськими БПЛА і артилерією. Основна лінія оборони, все ще за 15-20 км від українських позицій, має якісно вириті окопи та укріплені бетоном вогневі позиції, танкові загородження, прокладений у землі кабель для координації артилерійських ударів і ще більше мін. За ним – резервні бойові позиції третьої лінії оборони.

Бої, ймовірно, стануть жорсткішими. У міру того, як українські війська проникатимуть вглиб оборони, вони потраплятимуть у зону досяжності більшої кількості російських артилерійських вогневих позицій. Крім того, їхня власна артилерія зможе виконувати менше контрбатарейних завдань, а українські лінії наступу стануть більш передбачуваними, оскільки вони повинні будуть слідувати проломами, виявленими на мінних полях. У міру просування вперед українські війська також будуть прикриватися меншою кількістю засобів протиповітряної оборони і, ймовірно, зазнаватимуть більших атак з боку російської авіації.

З огляду на ці загрози українські військові наразі намагаються досягти трьох цілей. По-перше, ведеться інтенсивна контрбатарейна боротьба, в якій обидві сторони намагаються завдати удару по системах логістики, командування і управління, розвідки та артилерії одна одної. росіяни полюють на українську артилерію за допомогою БПЛА "Ланцет". Українці використовують Storm Shadow і РСЗВ для знищення російських командних пунктів і складів боєприпасів.

По-друге, ЗСУ намагаються змусити росіян задіяти свої резерви, перекидаючи війська з третьої лінії оборони на підкріплення секторів, що перебувають під тиском. Як тільки ці війська будуть перекинуті вперед, стане легше визначити слабкі місця в російських лініях, де прорив не буде зустрінутий новим екраном з передислокованих сил.

По-третє, українські військові намагаються тиснути по всьому фронту, щоб просунутися через першу лінію оборони на якомога більшу відстань. Це робиться для того, щоб розширити можливості для атаки на головну лінію оборони і тримати російські війська в невизначеності щодо того, де будуть зосереджені основні зусилля. Крім того, на такому довгому фронті розтягування російських військ обмежує їхню здатність розташовувати підрозділи в глибину, витягуючи більше вперед.

У певний момент українцям доведеться вирішити, куди спрямувати свої основні штурмові підрозділи, і наступ вступить у вирішальну фазу. Це рішення має ґрунтуватися на умовах. Йдеться не про дотримання якогось фіксованого графіку. Коли ці підрозділи будуть перекинуті, наступ або досягне прориву, або зазнає невдачі.

Успіх є бінарним, а не лінійним. Лінія або прорвана, або ні, і Київ повинен сформувати поле бою так, щоб максимізувати ймовірність прориву.

Масштаб успіху визначатиметься тим, наскільки значного прогресу вдасться досягти по той бік прориву. Якщо прорив вдасться здійснити, то критичним питанням буде те, скільки підрозділів Україна має в резерві, щоб прорватися вперед і розвинути успіх. Якщо зараз операції є методичними, то після прориву лінії зіткнення – швидкість матиме вирішальне значення.

Невизначеною змінною в нинішньому наступі є моральний дух росіян. російські підрозділи наразі ведуть бойові дії з підготовлених позицій, а їхня інфраструктура управління в основному не постраждала, хоча деякі ключові командні пункти зазнали ударів. Однак, якщо російські підрозділи вдасться примусити до передислокації, погана підготовка і дисципліна московських військ може призвести до того, що оборона стане нескоординованою і вразливою. Створення таких умов вимагатиме від українців значних зусиль, щоб змусити росіян рухатися, але за таких умов міцність оборони може швидко зруйнуватися. Україна може докласти зусиль, щоб досягти такої ситуації, але розраховувати на це не варто.

Для міжнародних партнерів України літо, ймовірно, буде дуже некомфортним. Втрати зростатимуть, а для досягнення успіху потрібен час. Однак життєво важливо, щоб не було послаблення в посиленні навчальних програм, які дозволять Україні продовжувати створювати бойові підрозділи, або мобілізації оборонної промисловості, щоб поставити постачання української армії на сталу основу. Скільки б територій не було звільнено в ході цього наступу, критично важливо переконати Кремль, що навіть якщо його поразка буде поетапною, вона все одно настане.

Джерело: RUSI