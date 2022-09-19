Розроблено в Україні для знищення росіян. Три безпілотники, антидрон, електробайк для NLAW та бронеплити з конопель "Софія"

Українські військові цими вихідними показали роботу ударного дрону Punisher. На знятому на південних фронтах відео ця крихітка скидає на позиції ворога снаряди. Так співпало, але відео військові опублікували якраз у День винахідника і раціоналізатора. Тож вийшло ще й привітання нашим розробникам, адже Punisher – український продукт. Чим не привід згадати й інших наших винахідників, чиї витвори зараз допомагають нашим військовим нищити ворога.

Ударний безпілотник Punisher. Без теплового сліду та злітної смуги

З англійської його назва перекладається як месник, каратель. І дійсно, цей ударний БПЛА дуже малий та дуже тихий, а отже може непомітно дуже близько підбиратися до позицій противника, несучи на собі бомби та скидаючи їх на ворога з висоти 400 м. На Punisher застосовують бомби трьох модифікацій: фугасні – проти легкої техніки,ефективну проти танків версію HEAT або ж запальний снаряд.

Дуже годиться для знищення стаціонарних цілей: командних пунктів, складів техніки й боєприпасів, казарм. Ще одна особливість цього месника – він не залишає теплового сліду, що робить його непомітним для ракет ворожої ППО.

Punisher розробила команда українських ветеранів, які воювали на сході України. Задача стояла сконструювати ударний засіб, який дозволив би здалеку й тихо наносити ворогові нищівну шкоду. Вийшло. Оператор може керувати цим "месником" з відстані до 45 км. При повному спорядженні безпілотник важить 7,5 кг. За хорошої погоди він вражає цілі в квадраті 2 на 4 метра.

Для запуску Punisher не потрібна злітна смуга – він запускається з катапульти. Крейсерська швидкість дрона 80 км/год, але може розвивати й до 200.

На перше своє завдання тестові версії Punisher відправлялися ще у 2016 році. Зараз компанія UA Dynamics поставила його виробництво на потік. Вартість одного такого дрона сягає майже 200 тисяч доларів. Збирають їх за пожертви громадян і фондів. Військовим дрони передають безоплатно – це принципова позиція UA Dynamics, стверджує CEO компанії Максим Музика. З початку повномасштабної агресії на фронт відправилися вже майже три десятки таких "месників".

Задонатити виробництво можна на сайті компанії.

Безпілотники SKIF. Надзвичайно точна картинка

Їх виробляє компанія Culver Aviation (входить в холдинг TECHIIA), яку заснував випускник Київського політеху Олександр Даниленко. Літак SKIF – суто їхня розробка. Він створювався як цивільний, а не військовий дрон. Головний продукт компанії – не конструювання літальних апаратів, а надання послуги з моніторингу, тобто вони продають отримані за допомогою своїх дронів дані аграріям, комунальним та дорожнім службам, лісівникам.

Але на тлі військової агресії проти України в компанія долучилася до допомоги ЗСУ,

В Culver Aviation кажуть, що їхні БПЛА вирізняються дуже якісною оптикою з високою роздільною здатністю. Це дозволяє отримувати надзвичайно точну і дрібну картинку місцевості – 1 см поверхні на 1 піксель у цифрових картах. Видно все буквально до травинки.

На одному заряді SKIF може пролетіти близько 120 км або облетіти територію в 3000–3500 га.

З початком війни компанія подарувала шість своїх "пташок" військовим.

Ринкова вартість цього дрона сягає 200 тисяч доларів, але військовим їх подарували.

Співпрацювати з виробниками можна за посиланням.

Безпілотник Made in Ukraine. Без теплового сліду та металу

Влітку українські розробники провели тестування вже сьомої версії ударного дрону з такою промовистою назвою.

Він здатен нести на собі 6 снарядів. Відхилення при влучанні в ціль становить 3 метри при скиданні боєприпасу з висоти 100 м. Доволі пристойний показник, але розробник намагається зменшити його до метра.

Керує бойовим дроном оператор, який може перебувати від нього на відстані 20 метрів.

Окрема перевага – Made in Ukraine не залишає теплового сліду та виготовлений без використання металу чи інших матеріалів, які можуть бути розпізнані засобами радіоелектронної боротьби чи ворожою ППО.

За рік планується випустити 2000 дронів.

Створили БПЛА українські інженери та програмісти з Дніпра, а команду зібрав співзасновник monobank Володимир Яценко.

Антидрон-рушниця від Kvertus. Збиті дрони можна затрофеїти

Фото: Арміяinform

Безпілотники – штука чудова, але їх використовує й ворог. А отже для перемоги потрібні не лише дрони, а й антидрони. Їх українці теж навчилися робити.

Для потреб ЗСУ їх випускає компанія Kvertus, яка позиціонує себе на ринку як виробник антидрон-систем. Хоча починав її засновник луганчанин Андрій Знайченко з постачання так званих "глушилок" – пристроїв пригнічення зв'язку. Власне й зараз Kvertus продає "глушилки" диктофонів, генератори акустичного шуму та захищені від прослуховування телефони.

А разом з тим виробляє антидрон-рушниці. Їхня задача "заглушити" канал керування дроном. Коли зв'язок між пристроєм і оператором втрачається, ворожий БПЛА падає на землю.

Радіус дії KVSG-6 – до 3 км в залежності від моделі дрона та погодних умов.

На одному заряді рушниця може працювати пів години, а важить з батареєю 6,5 кг.

Промінь випромінювання має доволі широкий кут, а тому не обов'язково бути влучним стрілком, щоб посадити ворожий дрон. Працює пристрій доволі просто. Якщо в полі зору помічено ворожий БПЛА, треба навести на нього рушницю, натиснути кнопку й почекати, поки той втратить зв'язок з базою й впаде. Якщо він не розіб'ється від удару, його можна перепрошити і використовувати.

Кажуть, що за деякими характеристиками український KVSG-6 переплюнув західні аналоги. Зокрема він має більший перелік частот, які здатен "задушити". Та й складений він більш компактно, ніж, наприклад, литовські примірники, які теж є на озброєнні ЗСУ.

Коштує антидрон-рушниця 12 тис доларів. В розпорядженні українських військових вже є кілька сотень таких пристроїв. Продає компанія рушниці тільки державним установам.

Електробайки Delfast. Залізний кінь для NLAW

Це українське творіння отримало купу відзнак та нагород, в тому числі міжнародних. Електровелосипед позиціонується як міський, але цілком годиться для пересування по бездоріжжю. Його найновіша версія 3:0 здатна проїхати без підзарядки близько 300 км й розвиває швидкість до 80 км на годину. Що воно робить у нашому переліку розробок, які орієнтовані на допомогу українській армії? Все дуже просто. Виробник зробив невеличкий апгрейд – військова версія електробайка має ззаду капсулу для перевезення ракети NLAW. Насправді, це відчутна допомога армійцям, адже ця протитанкова керована ракета має метр довжини й важить 12,5 кіло. З нею на плечах особливо не побігаєш.

Говорячи про електричні байки Delfast слід згадати, що вони визнані:

№ 1 у світі для діапазону, власник глобального рекорду Гіннеса;

№ 1 у світі за швидкістю серед серійних велосипедів (підтверджено Forbes у 2021 та 2022 роках);

№ 1 у світі за прохідністю (підтверджено Business Insider у 2021 та 2022 роках);

переможець рекорду швидкості в пустелі Бонневілла серед "електриків".

Суперповербанки. Потужна річ

Фото: Громадьке радіо/ Зоряна Шевченко

В польових умовах джерело живлення дуже важливе, але й важко досяжне благо цивілізаації. Особливо там, де не можна використовувати гучні прилади типу генераторів.

Пристрій для підзарядки ємністю 400 тисяч mAh розробили в Івано-Франківську місцеві умільці Артур Шкрібляк та Дмитро Король.

Важить такий пристрій 9,5 кг, а заряджається до повного лише за дві години. Виготовили його на прохання військових.

Він має кілька USB-виходів для швидкої зарядки телефонів, запобіжник для запуску двигуна машини, індикатор зарядок і прикурювач. Якщо використовувати його лише для зарядки телефонів, вистачить на чотири сотні девайсів.

Майже одразу після презентації цього потужного акумулятора військові замовили їх кілька сотень. Один коштує близько 13 тисяч гривень.

Коноплі для ЗСУ. Кращі за кевлар

Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Дослідники з Національної академії аграрних наук України (НААН) вивели унікальний сорт посівних конопель "Софія". Ці рослини вчені вважають універсальними, і планують вирощувати для розвитку різних галузей, однією з яких є оборонна промисловість.

Технічні коноплі можуть стати основою у виробництві пороху, а також сировиною для канатів та парашутів, адже вони є легшими за синтетичний кевлар, який використовують зараз для виготовлення бронежилетів. А виготовлені з коноплі бронеплити витримують влучення бронебійних куль, стверджують науковці.

Залишилося отримати дозвіл на промислове вирощування чудо-конопель.