Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер, який передбачив чотири варіанти розвитку виборчих перегонів у США, і один із них таки справдився, вважає, що українці двох штатів в Америці матимуть величезний вплив на хід голосування. Саме вони, на думку історика, можуть забезпечити поразку Трампу. Та чи прислухаються українці Пенсильванії та Мічигану до Снайдера?

Українці запитують мене, що означає для їхньої країни те, що президент Джо Байден вирішив зняти свою кандидатуру, а віцепрезидентка Камала Гарріс тепер є ймовірним кандидатом від Демократичної партії.

Я думаю, що це означає тільки хороші речі.

Адміністрація Байдена тепер має більше часу для України. До минулої неділі Джо Байден виконував дві роботи: президента і кандидата в президенти. Тепер у нього лише одна робота: бути президентом. Це означає більше часу для політики, зокрема зовнішньої. Людям з його команди, які працюють над Україною, буде легше привернути його увагу. Крім того, президент Байден тепер думатиме про свою спадщину. Він знає, що будь-яка політика, яку він хоче пов'язати зі своїм ім'ям, має бути сформульована і реалізована протягом наступних шести місяців.

Хоча неможливо бути впевненим, я б припустив, що Україна, ймовірно, буде настільки ж центральною темою за президентства Гарріс, як і за президентства Байдена. У низці зовнішньополітичних питань, включаючи Україну, адміністрація Байдена починала з традиційних припущень, які були застарілими, а потім швидко працювала над тим, щоб надолужити згаяне. Я не думаю, що так буде у випадку з Гарріс, частково тому, що адміністрація Байдена вже наздоганяла. Зовнішньополітична команда віцепрезидентки може бути більш рішучою щодо України, ніж команда Байдена.

Віцепрезидентка Гарріс вирішила поїхати до Женеви на мирний саміт щодо України, коли стало зрозуміло, що президент Байден у ньому участі не братиме. Заради справедливостi варто згадати, що президент Байден сам вiдвiдав Київ!

Усе це, втім, набагато менш важливо, ніж головне питання: перемогти Дональда Трампа.

У Гарріс більше шансів зробити це, ніж у Джо Байдена. Якщо ви перебуваєте в українських соціальних мережах, ви маєте справу з російськими ботами і тролями, які стверджують, що Гарріс непопулярна в Америці і не може перемогти. У Сполучених Штатах російські боти і тролі поширюють расизм і мізогінію. російська демобілізація слугує тій самій меті: придушити будь-яку надію на щось хороше в обох країнах.

Ось основні факти. Лише за кілька днів своєї кампанії Гарріс зрівнялася в опитуваннях з Трампом, тоді як Байден відставав на кілька пунктів. Її кампанія була енергійною та ефективною. Вона мобілізувала кілька виборчих округів, які в іншому випадку могли б бути байдужими. Трамп, очевидно, боїться її (як і російські пропагандисти, які підтримують Трампа).

Я розумію, що є республіканці, які стверджують, що Трамп провадив би хорошу політику щодо України, зокрема люди, чиїми поглядами на зовнішню політику я захоплююся. З усією повагою, я вважаю, що це видавання бажаного за дійсне. У деяких випадках українці також видають бажане за дійсне, плутаючи продуману пропозицію республіканця з власними поглядами чи ймовірними майбутніми діями Трампа. Тож дозвольте мені пояснити, чому я вважаю, що друга адміністрація Трампа була б катастрофічною для обох країн.

В українському розумінні, Трамп – це Янукович, олігарх, якого підтримують справжні олігархи та кремль. На відміну від Януковича, він особисто харизматичний і політично талановитий. Суть порядку денного Трампа – трансформація американського політичного порядку. Незалежно від того, вдасться це чи ні, спроба зміни режиму усуне Сполучені Штати з міжнародної арени на невизначений термін. Наскільки ми взагалі маємо зовнішню політику за адміністрації Трампа, це означатиме, що ми дозволимо росії та Китаю робити те, що вони хочуть.

Розмірковуючи над тим, яке значення мають Сполучені Штати для України, варто також замислитися над тим, яке значення матимуть українці (американці українського походження) на цих виборах.

Враховуючи дивну американську виборчу систему, певні штати мають більше значення, ніж інші. Американці українського походження становлять 1% населення Пенсильванії та 0,5% населення Мічигану. Якщо Трамп виграє ці два штати, він виграє загальні вибори. Якщо Гарріс виграє ці два штати, то вона виграє загальні вибори.

У Мічигані кількість американців українського походження перевищує перевагу Трампа у штаті 2016 року. У Пенсильванії кількість американців українського походження більша, ніж перевага Трампа в цьому штаті 2016-го, а також більша, ніж перевага Байдена 2020-го.

Інакше кажучи, голоси американців українського походження можуть вирішити, чи існуватиме Україна далі.

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