Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Всі ці факти зафіксовані на сторінках медіа-ресурсів політсил - їх офіційних сайтах та в соціальних мережах

Під час моніторингу використання адміністративного ресурсу, який журналісти порталу Democracy.watch та регіональні координатори проєкту "Де?мократія" проводили в період з 1 по 5 липня, було виявлено 34 факти зловживання адмінресурсом.

"Слуга Народу"

Сергій Сивохо, мажоритарник від "Слуги народу" по 49 округу на Донеччині, зустрівся із шахтарями. Зустріч пройшла на одній із державних шахт у місті Селидове. Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Це владний адмінресурс, оскільки тут бачимо використання кадрових ресурсів та матеріально-технічних засобів в інтересах окремих політиків чи політичних сил. У закладах державної чи комунальної форми власності не можна проводити політичну агітацію.

Кандидат по 210-му округу Дмитро Пахомов провів зустріч із колективом КП "Прилукитепловодопостачання". Про це він сам написав у себе на сторінці в соцмережах.

Участь державних службовців чи працівників бюджетних установ у робочий час в передвиборчих заходах кандидатів - це адмінресурс.

Інший кандидат від "Слуги народу" Ігор Фартушний, який висувається по 37 округу зустрівся з виборцями у смт. Софіївка. Він провів три зустрічі у бюджетних закладах - у школі, професійному ліцеї та лікарні.

"Опозиційна платформа - За життя"

"Опозиційна платформа - за життя" провела "Форум миру" у Дружківці. Локація - будинок культури "Етюд". Про це повідомили на сайті політичної сили. Це комунальний заклад, тому в цій ситуації екс-регіонали використали владний адмінресурс, оскільки агітувати у державних чи комунальних закладах заборонено.

Члени цієї політсили - Наталія Королевська та Юрій Бойко провели захід у місті Торецьк Донецької області на території шахти "Центральна". А це державне підприємство, тому знову маємо зловживання адмінресурсом від екс-регіоналів.

Крім того Юрій Бойко зустрівся з працівниками Луганського медичного інституту. Зустріч відбулася під час робочої поїздки в місто Рубіжне, куди евакуювали державну установу. Ця зустріч також є формою адмінресурсу.

Членкиня партії Раїса Гула відвідала профілакторій у смт. Озерне, де проживають учасники АТО. Їм вона пообіцяла боротися за їхні соціальні права.

Партія "Опозиційна платформа - за життя" підписала меморандум про співпрацю з органами місцевої влади. До нього долучилися мери міст, голови ОТГ, зокрема: мер Олександрії (Кіровоградська обл.) Степан Цап'юк, голова Чуднівського райради (Житомирська обл.) Павло Домашенко. Такі дії партійців підпадають під критерії владного адмінресурсу - участь державних службовців, співробітників установ, організацій чи підприємств усіх форм власності у передвиборчій діяльності кандидатів.

"Європейська солідарність"

Оновлена партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" також зловживає адмінресурсом. До дня поліції вітання на адресу поліцейських прозвучали від голови Вишгородської районної ради, очільника Вишгородської "Солідарності" Ростислава Кириченка, виконуючого обов'язки голови Вишгородської райдержадміністрації Олексія Данчина та Вишгородського міського голови Олексія Момота.

Вони прийшли вітати у відділок поліції, а отже - провели агітаційний захід у бюджетному закладі. А такі дії підпадають під визначення адмінресурс.

Про цю подію написала прес-служба партії на сайті.

Інший факт зловживання адмінресурсом трапився на Харківщині. Депутат Харківської обласної ради від партії "Європейська Солідарність" Віталій Кошеленко під час робочого візиту до Зміївського ліцею №1 обговорив з проектантом та представником технічного нагляду подробиці коригування проекту та дати початку перших сезонних робіт – вони розпочнуться найближчим часом.

У цій ситуації бачимо Бюджетний адмінресурс – використання бюджетних коштів та засобів на користь окремих партій чи політикі, надання службовими і посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування зобов’язань чи обіцянок щодо реалізації за бюджетні кошти інфраструктурних проектів. Депутат сказав керівництву закладу такі слова:

Частина коштів з державного фонду регіонального розвитку, який є джерелом фінансування ремонту для Зміївського ліцею №1 – флагмана освіти нашого району, вже знаходяться на рахунках відділу освіти райдержадміністрації. Це означає, що попередньо можна продовжувати ремонтні роботи в закладі, - пише сайт харківської територіальної організації партії.

А в селі Таранське, Конотопського району, що у Сумській області, активісти партії прибрали могили загиблих учасників Другої Cвітової. Оскільки могила внесена до переліку об’єктів культурної спадщини, її станом згідно закону має опікуватися управління культури. Тут теж констатуємо факт зловживання адмінресурсом.

Депутат Київради Андрій Андреєв привітав випускників шкіл №43 та №144 Солом’янського району столиці. Він подарував їм прикраси - підвіски у формі державного герба України.

Представники партії Порошенка на Полтавщині також використали адмінресурс. На спільному засіданні президії Хорольської районної ради та колегії Хорольської РДА ухвалили направити Полтавській обласній державній адміністрації пропозиції щодо розгляду запропонованого моделювання системи адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Полтавської області. Голова Хорольської районної ради, представниця "Солідарності" Віра Мартюк взяла участь в заході, після чого прес-служба розмістила публікації про це на сайті партії.

"Батьківщина"

Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко піариться на інфраструктурних проєктах. Із сайту політсили журналісти видання "Де?мократія" дізналися, що депутат Закарпатської облради від фракції "Батьківщина" Олександр Кеменяш та Антон Ліврінц домоглися виділення 1млн 252 тис грн з обласного бюджету на капітальний ремонт дороги в селі Сасівка Свалявського району.

Це бюджетний адмінресурс – використання бюджетних коштів та засобів на користь окремих партій чи політиків.

Голова Ставищенської районної парторганізації ВО "Батьківщина", представник депутата Київської облради Віктора Світовенка Олена Берідзе привітала працівників Національної поліції України з професійним святом, повідомляє прес-служба партії. Свято було організоване не на території відділку поліції, але до нього залучили бюджетних працівників - поліцейських, тому це ж адмінресурс, оскільки кадри бюджетної установи були залучені до агітації за певну політичну силу в рамках офіційних заходів.

Перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський взяв участь у церемонії відкриття українсько-американських навчань "Сі Бриз-2019".

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної "Батьківщини", урочистості проходили в Будинку прийомів обласної ради.

Захід проходив у бюджетному приміщення, "Батьківщина" пропіарилася на цьому, тому маємо справу з владним адмінресурсом.

З нагоди професійного свята правоохоронців у парку ім. Тараса Шевченка в Одесі відбулися урочистості. Як повідомляє прес-служба "Батьківщини" Одеської області, на урочистому зібранні поліцейських від імені обласної ради привітав перший заступник голови Олег Радковський та вручив правоохоронцям грамоти та нагороди.

У цій ситуації мова про владний адмінресурс - використання офіційних заходів, які проводяться в межах державного чи муніципального фінансування, у передвиборчих цілях

Представник "Батьківщини" Василь Зеленчук ініціював позачергову сесію обласної ради щодо наслідків стихійного лиха. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної партійної організації.

Депутати Херсонської обласної ради підтримали позицію «батьківщинівця» про виділення 2 мільйонів гривен на ліквідацію наслідків повені в Новій Маячці Олешківського району та 0,5 мільйона гривень на ремонт дахів у Таврійському.

У цій ситуації "Батьківщина" зловживає бюджетним адмінресурсом.

"Радикальна партія"

Лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко продовжує використовувати державні ресурси та бюджетні заклади для власної політичної агітації. Вже цього місяця він завітав до фельдшерсько-акушерського пункту в селі Виноград, Черкаської області. Про це повідомляє прес-служба партії.

Тут бачимо владний адмінресурс, бо Ляшко агітував у бюджетному закладі, а також тут присутня участь державних службовців чи працівників бюджетних установ у робочий час у передвиборчих заходах кандидатів.

Також Олег Ляшко відвідав поштове відділення у селі Вишеньки на Київщині.

Використання офіційних заходів, які проводяться в межах державного чи муніципального фінансування, у передвиборчих цілях - це владний адмінресурс. Олег Ляшко відвідав офіційні заходи з нагоди 368-ї річниці Берестецької битви. Політик також прийшов на молебен у селі Пляшева на Рівненщині та разом із предстоятелем Української Православної Церкви митрополитом Епіфанієм.

"Опозиційний блок"

В ході робочої поїздки до Донецької області лідер ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ Євгеній Мураєв взяв участь у відкритті інклюзивної-ресурсного центру для дітей з особливими потребами в місті Покровск. У церемонії також брав участь кандидат в народні депутати від ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ, мер Покровська Руслан Требушкін.

Оскільки заклад бюджетний, то маємо справу з владним адмінресурсом ,яким зложиває партія "Опозиційний блок".

Також "Опозиційний Блок" провів в Ужгороді форум "Мови нацменшин, релігія, мультикультурність". У Форумі взяли участь представники органів місцевого самоврядування Закарпаття, східних, центральних і південних регіонів України, представники національних меншин, експерти, представники релігійних та культурних організацій. Це адмінресурс, бо представники місцевого самоврядування взяли участь у агітаційному заході політичної партії.

У Харкові працівники комунального підприємства “Благоустрій” розклеюють біля під’їздів політичну агітацію — листівки партії "Опозиційний Блок". На агітках зображений мер міста Геннадій Кернес та гасло політсили "Довіряй ділам".

Цю інформацію журналістам видання "Де?мократія" повідомили анонімно на кнопку повідомлень.

Ми перевірили цю інформацію та знайшли підтвердження повідомленню.

На сторінці організації Maidan: Monitoring Changes у соціальній мережі опублікований фото, де людина у символіці комунального підприємства розклеює листівки партії “Опозиційний блок”. Порушення відбувається на вулиці Пушкіна, 96.

"Українська стратегія"

Прем’єр-міністр України, лідер партії "Українська стратегія Гросмана" Володимир Гройсман назвав прямим і беззаперечним обов’язком керівництва газового монополіста "Нафтогаз України" забезпечення транзиту газу європейським споживачам після 2020 року, а також збільшення власного видобутку газу задля досягнення енергетичної незалежності держави. Про це він сказав у Полтаві. Такі дії Гройсмана - адмінресурс, бо він використовує державну посаду Прем’єр-міністра для агітації за свою політичну силу.

Також на сайті партії "Українська стратегія" вийшов матеріал з назвою "Завдяки рішенню Уряду з 1 липня знизилися ціни на газ". У цій ситуації Володимир Гройсман також зложиває адмінресурсом.

Це інституційний (владний) адмінресурс – використання кадрових ресурсів та матеріально-технічних засобів в інтересах окремих політиків чи політичних сил, за відсутності рівного доступу до них усіх інших політичних акторів. Жодна інша політична сила не має нагоди піаритися на досягненнях уряду, окрім партії "Українська стратегія".

Також на порталі політичної сили Володимира Гройсмана опубліковані такі матеріали в яких йдеться про популяризацію роботи і досягнень уряду:

- З 1 липня пенсіонери з великим стажем отримуватимуть щонайменше 2 тис грн. – Постанова Уряду;

- Голова Уряду доручив прискорити дорожні роботи на трасі "Запоріжжя – Маріуполь";

- Вступники матимуть 22 дні, щоб відкрити свої електронні кабінети, та 12 днів, щоб подати електронні заяви - Гриневич;

- Питання обґрунтованої вартості тепла – це питання соціальної справедливості, – Гройсман;

ВО "Свобода"

Представники всеукраїнського об’єднання "Свобода" також зловживають адмінресурсом. Як повідомляє сайт партії 4 липня 2019 року у Львові відбулася зустріч кандидатів у народні депутати від об’єднаних сил націоналістів Руслана Кошулинського та Ігоря Тенюха (117-й виборчий округ) з колективом станції швидкої медичної допомоги (підстанція №1).

Це адмінресурс, бо агітація на території медичних закладів заборонена законом.

А у Черкасах 4 липня 2019 року відбулися перші збори ініціативної групи організаторів Черкаського спортивного фестивалю. Як і минулого року захід пройде під гаслом "Твоя сила – твоя незалежність". Ініціатор фестивалю свободівець заступник міського голови Юрій Ботнар просить долучитись усіх креативних черкащан до організації фестивалю.

Проєкт "Democracy Watch - аналіз використання адміністративного ресурсу медицини у період виборів" реалізується за підтримки МФ "Відродження".