100 днів Трампа: президент, якому "весело керувати світом"

Президент США завтра відзначитть перші 100 днів на посаді.

"Я керую країною і світом", – таку тезу президент США Дональд Трамп, який обійняв посаду практично 100 днів тому, висловив у інтерв’ю The Atlantic, відповідаючи на питання, чи відрізняються два його президентські терміни.

"В перший раз у мене було два завдання: керувати країною і виживати; у мене були всі ці нечисті на руку хлопці. А вдруге – я керую країною і світом" — сказав Трамп.

Президент США, зокрема, поговорив із редактором The Atlantic Джеффрі Ґолдбергом, якого помилково додали в чат у месенджері Signal, де посадовці Білого дому обговорювали удари по Ємену, а також із журналістами Майклом Шерером та Ешлі Паркер.

Упродовж кількох тижнів і у Білому домі, і поза ним говорять про те, що президент «розважається більше, ніж під час свого першого терміну».

"Першого разу, в перші тижні, це було просто «А давайте підірвемо це місце. Цього разу він підриває його з блиском в очах", – сказав The Atlantic Брайан Баллард, лобіст і союзник президента.

Президент Трамп погодився з таким визначенням.

"Мені дуже весело, враховуючи те, чим я займаюся. Ви знаєте, те, що я роблю – це дуже серйозні речі", – сказав він.

Після повернення на посаду в січні Трамп видав низку виконавчих указів з цілої низки питань. Найбільший резонанс викликали його дії щодо імміграції та торгівлі: вони привернули найбільше уваги та викликали гучну критику в судах та серед світових лідерів.

Президент викликав негативну реакцію в усьому світі, оголосивши мита для більшості країн, включаючи провідних торговельних партнерів США. Американські гірки щодо торгівлі сколихнули світові ринки та посилили економічну тривогу.

Трамп зосередив більшу частину своїх перших кількох місяців перебування на посаді на спробах посередництва у припиненні вогню між Росією та Україною – втім поки що безуспішно.

Він уповноважив одного зі своїх провідних політичних донорів – найбагатшу людину в світі Ілона Маска – скоротити федеральний уряд і взяти під контроль його операційні системи.

Він розірвав етику та антикорупційну архітектуру, встановлену після скандалу Вотергейта, і заявив, що саме він, а не генеральний прокурор, є головним у гілці правоохоронних органів країни.

Він скасував дозвіл на захист та безпеку Секретної служби від політичних опонентів, у тому числі для тих політиків та посадовців, кому Іран загрожував смертю за виконання дій, які наказав зробити сам Трамп під час свого першого терміну.

Він оголосив про плани викласти бруківкою частину Трояндового саду, а також переобладнав Овальний кабінет — золоте оздоблення, золоті трофеї та золоті рами доповнюють низку портретів колишніх президентів, завдяки чому кабінет у Палм-Біч виглядає подібно до королівського двору 18-го століття .

Вже завтра, у вівторок, президент планує поїхати до Мічигану на мітинг, де він планує відзначити свої перші 100 днів на посаді.

"Президент Трамп із задоволенням повернеться до великого штату Мічиган наступного вівторка, де проведе мітинг в окрузі Макомб, щоб відсвяткувати ПЕРШІ 100 ДНІВ!", – написала речниця Білого дому Каролайн Левітт на соціальній платформі X.

Ітерв’ю з президентом США з’явиться у червневому номері The Atlantic із заголовком «Дональду Трампу це подобається».

"Стаття, яку вони пишуть, як повідомили моїм представникам, матиме назву "Найважливіший президент цього століття". Я даю це інтерв’ю з цікавості та як змагання із самим собою, просто щоб побачити, чи може The Atlantic бути “правдивим”. Чи здатні вони написати чесну статтю про "ТРАМПА"?" — зазначив американський лідер.