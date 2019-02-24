11 обстрілів відбулося на Донбасі в суботу

Минулої доби, 23 лютого, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Водночас озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано вісім разів. Всього бойовики застосували 44 міни калібрів 120 і 82 мм.

Ворог вів вогонь по позиціях підрозділів наших військ з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" окупанти п'ять разів обстріляли позиції наших захисників: в районі населених пунктів Водяне, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль", - повідомили в штабі ООС

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник шість разів обстріляв українських захисників: поблизу населених пунктів Кримське, Катеринівка, Новозванівка.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів, не заборонених Мінськими домовленостями.

За даними розвідки, 23 лютого двох окупантів знищено і двох поранено.

З початку цієї доби ворог шість разів обстріляв наші позиції, зокрема, застосовуючи важке озброєння. Втрат серед особового складу за цю добу у підрозділів Об'єднаних сил немає.

Додамо, що бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей - один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів - із забороненого Мінськими угодами озброєння із витратою 77 мін калібрів 120 та 83 мм. 1 український військовий отримав поранення.