"1+1" подала на Порошенка в суд

Телерадіокомпанія "Студія 1+1" подала позовну заяву у Печерський райсуд Києва до президента Петра Порошенка і Видавничого дому "Медіа-ДК" (видання "Новое время") з вимогою спростувати недостовірну інформацію та відшкодувати моральну шкоду.

За її даними, позов подано 16 квітня. Компанія оцінила моральну шкоду в 1 мільйон гривень, який, у разі виграшу справи, обіцяє перерахувати у фонд допомоги армії "Повернись живим". Про це повідомляє "Українська правда".

Зокрема, у своєму позові медіагрупа просить суд визнати недостовірними та такими, що порушують ділову репутацію, низку інформаційних повідомлень, які Порошенко поширив на своїй сторінці у Facebook, а також озвучив "на зібранні громадян", а Видавничий дім "Медіа-ДК" поширив на сайті "Новое время".

"1+1" вимагає забезпечити спростування цих заяв протягом 7 днів від дня набрання судовим рішенням законної сили, а також стягнути з Порошенка відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком. Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".