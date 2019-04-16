"1+1" подала на Порошенка в суд
За її даними, позов подано 16 квітня. Компанія оцінила моральну шкоду в 1 мільйон гривень, який, у разі виграшу справи, обіцяє перерахувати у фонд допомоги армії "Повернись живим". Про це повідомляє "Українська правда".
Зокрема, у своєму позові медіагрупа просить суд визнати недостовірними та такими, що порушують ділову репутацію, низку інформаційних повідомлень, які Порошенко поширив на своїй сторінці у Facebook, а також озвучив "на зібранні громадян", а Видавничий дім "Медіа-ДК" поширив на сайті "Новое время".
"1+1" вимагає забезпечити спростування цих заяв протягом 7 днів від дня набрання судовим рішенням законної сили, а також стягнути з Порошенка відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 мільйон гривень.
Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком. Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".
Додамо, генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко заявив, що телеканал позиватиметься до суду на президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка після того, як увечері 11 квітня президент України "увірвався в ефір без запрошення".
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