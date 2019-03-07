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12-річний хлопчик із Львівщини захворів правцем

"За словами матері, хлопчик не мав щеплення від правця"
29 червня до львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ госпіталізували 12-річного хлопчика з Яворівського району Львівщини. Лікарі діагностували правець.
12-річний хлопчик із Львівщини захворів правцем Фото: gettyimages.com

Це перший випадок захворювання серед дітей у цьому році на Львівщині, повідомляє ZAXID.NET.

До лікарні дитину госпіталізували 29 червня з симптомами, які характерні для правця – у нього посмикувалися м’язи нижніх кінцівок. За 20 днів до цього хлопчик упав і подряпав коліна. Через рани інфекція і потрапила в організм.

"За словами матері, хлопчик не мав щеплення від правця. З семи випадків правця серед дітей, які ми фіксували за останні роки, два випадки – з Яворівського району", - каже заступниця головного лікаря ОХМАТДИТу Олександра Бурда.

За її словами, найчастіше це захворювання лікарі діагностують саме влітку, коли діти бігають, падають, отримують різного роду травми через які і потрапляє в організм інфекція.

Хлопчик знаходиться на лікуванні в травматологічному відділенні лікарні й перебуває під постійним наглядом лікарів. Наразі у нього не важка форма правця, але як поведеться хвороба далі, спрогнозувати важко.

Нагадаємо, що за період з 25 травня по 6 червня на кір захворіли 1 133 людини.

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03 07 2019 19:59
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