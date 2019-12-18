15-річна переможниця STEM is FEM з Дніпра відправиться на IT-фестиваль в Іспанію

За допомогою онлайн тестування на сайті проекту з 80 охочих відібрали 23 учасниці освітнього модулю з 8 українських міст. Дівчата слухали спікерок, серед яких були працівниці ІТ-галузі та відомі українки, наприклад, міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська та народна депутатка України Кіра Рудик. Також учасниці відвідали ІТ-компанії GlobalLogic і Beetroot.

У Києві обрали переможницю ІТ-модулю благодійного освітнього проекту STEM is FEM. Нею стала десятикласниця Вероніка Подлєснова. Вже незабаром вона поїде в Іспанію на Webit Festival Europe, одну із ключових технологічних подій Європи, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За допомогою онлайн тестування на сайті проекту з 80 охочих відібрали 23 учасниці освітнього модулю з 8 українських міст. Дівчата слухали спікерок, серед яких були працівниці ІТ-галузі та відомі українки, наприклад, міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська та народна депутатка України Кіра Рудик. Також учасниці відвідали ІТ-компанії GlobalLogic і Beetroot.

Однією з частин модулю було конкурсне завдання - дівчата мали запропонувати модель, за якою на сайті можливо реалізувати систему, де різні користувачі мають мати доступ до різних частин інформації. Гран-прі модулю отримала п’ятнадцятирічна Вероніка Подлєснова з Дніпра. 17 червня 2020 року вона відвідає Webit Festival Europe у Валенсії (Іспанія). Це одна із ключових європейських подій у сфері технологічного бізнесу. У 2019-му році фестиваль відвідали 15 тисяч учасників, які представляли 120 країн. Виступали більше 450 спікерів з найбільших технологічних компаній світу - CISCO, Huawei, Ubuntu, Skyscanner, Amazon, Mastercard, DELL, BMW, BLABLA car, Airbus.

“Проект Stem is Fem дуже сучасний, цікавий, дає можливість проявити себе, познайомитися з новими креативним людьми, які досягли успіху і готові поділитися своїм досвідом. Цей проект мотивує розвиватися, дізнаватися нове, вдосконалювати свої навички і відкриває горизонти для самореалізації в майбутньому. Особисто мене проект здивував своїм масштабом організації і хочу, щоб він далі розвивався і зацікавив ще більше дівчаток в нашій країні, як він зацікавив мене” - ділиться враженнями гран-прі модулю ІТ Вероніка Подлєснова.

"У нашої переможниці - великий потенціал. Приємно підтримувати такі таланти. Бажаю їй відмінної подорожі до Іспанії, багато корисних знайомств, натхнення та креативних ідей", - говорить один із ініціаторів проекту, керівник компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Статус переможниць також отримали киянка Єлизавета Сітнікова та Марія Щербань із Запоріжжя. Їх нагородили річною підпискою на онлайн-лекції від платформи Projector Online. Вони отримали доступ до більш ніж 150 лекцій про графічний та веб-дизайн, менеджмент і маркетинг, розробку програмного забезпечення та ігор.

STEM is FEM - благодійний освітній проект, що мотивує дівчат обирати STEM-спеціальності. За думкою ініціаторів, це має стати першим кроком у подоланні гендерної нерівності у технологічній сфері України. Вже у січні 2020 року на сайті проекту розпочнеться конкурс на участь у освітньому модулі “Енергетика і екологія”.

Нагадаємо, що в уряді планують створити державну ІТ-компанію