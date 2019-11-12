В уряді планують створити державну ІТ-компанію
Про це заявив віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров, повідомляє "Громадське".
"Нам потрібно нарощувати ще швидкість реалізації проєктів, бо послуг у нашій державі дуже багато. І тому ми дуже хочемо створити першу державну ІТ-компанію, умови в якій будуть на високому рівні, щоб залучати найкращих спеціалістів", - зазначив Федоров.
Також Мінцифри анонсувало тестування мобільного додатку "Дія". У ньому стануть доступними усі е-послуг держави, які у міністерстві хочуть презентувати кожні два тижні. Серед перших - цифрові водійські права та техпаспорт на автомобіль.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів має намір запустити можливість для громадян спілкуватися з державними органами через месенджери.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею