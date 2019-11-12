В уряді планують створити державну ІТ-компанію

У Міністерстві цифрової трансформації хочуть створити державну ІТ-компанію, щоб швидше реалізовувати проєкт держави у смартфоні.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров, повідомляє "Громадське".

"Нам потрібно нарощувати ще швидкість реалізації проєктів, бо послуг у нашій державі дуже багато. І тому ми дуже хочемо створити першу державну ІТ-компанію, умови в якій будуть на високому рівні, щоб залучати найкращих спеціалістів", - зазначив Федоров.

Також Мінцифри анонсувало тестування мобільного додатку "Дія". У ньому стануть доступними усі е-послуг держави, які у міністерстві хочуть презентувати кожні два тижні. Серед перших - цифрові водійські права та техпаспорт на автомобіль.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів має намір запустити можливість для громадян спілкуватися з державними органами через месенджери.