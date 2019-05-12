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Українці зможуть спілкуватися з держорганами через месенджери

Перші чат-консультації будуть запущені для Міністерства соціальної політики
Кабінет Міністрів має намір запустити можливість для громадян спілкуватися з державними органами через месенджери.
Українці зможуть спілкуватися з держорганами через месенджери Фото: Макс Левин

Про це повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет у своєму фейсбуці, передає LB.ua.

"Плануємо запустити можливість спілкуватися з держорганами через месенджери. Через ті самі месенджери, якими ви користуєтеся щодня у своєму смартфоні (також будуть вебверсії, якщо немає смартфона або просто зручніше з комп'ютера)", - зазначив міністр.

Він зазначив, що це рішення знизить вартість одного контакту і дозволить якісніше обслуговувати громадян.

Дубілет підкреслив, що Кабмін запускає пілотний проєкт, що дозволяє держслужбовцям відповідати на запити громадян у месенджерах із віддалених робочих місць.

«Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й у регіонах. Причому ми хочемо зробити акцент на тих регіонах, де найскладніше знайти роботу. Наприклад, це буде один з варіантів працевлаштування для тих держслужбовців, які потрапили під нашу масову оптимізацію», - зазначив Дубілет.

За його словами, на відміну від телефонного дзвінка і паперових запитів, у листуванні в месенджерах легше відстежувати випадки неякісних консультацій.

Перші чат-консультації будуть запущені найближчим часом для Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, що заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну звільнено за поданням міністра (не за власним бажанням).

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05 12 2019 12:20
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