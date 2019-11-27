Кабмін звільнив заступницю міністра інфраструктури через листування з пранкером

Кабінет Міністрів на засіданні в середу звільнив заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну, яка стала жертвою пранкера.

"Заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну звільнено за поданням міністра (не за власним бажанням). Міністра інфраструктури Криклія на засіданні не було", - написав депутат, передає LB.ua.

Нагадаємо, що в листуванні із заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною анонімний пранкер запитав, чи зможе вона "потягнути міністерство", тому що "Владом не задоволений Вова".

Клітіна відповіла, що змогла б і розкритикувала міністра Владислава Криклія за те, що він "наблизив до себе [держсекретаря МІУ] Галещука", який "ще китайський експрес розкрадав при Янику". Вона також заявила, нібито Криклій відсунув її від "Укрзалізниці", оскільки "вони щось крутять-мутять з тендерами на локомотиви".

Нагадаємо, що В уряді хочуть запровадити електронні довіреності у додаток до паперових та подати відповідний закон до парламенту у найближчі тижні.