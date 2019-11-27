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Кабмін звільнив заступницю міністра інфраструктури через листування з пранкером

Клітіна поплатилася за надмірну відвертість
Кабінет Міністрів на засіданні в середу звільнив заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну, яка стала жертвою пранкера.
Кабмін звільнив заступницю міністра інфраструктури через листування з пранкером Фото: nazk.gov.ua

"Заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну звільнено за поданням міністра (не за власним бажанням). Міністра інфраструктури Криклія на засіданні не було", - написав депутат, передає LB.ua.

Нагадаємо, що в листуванні із заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною анонімний пранкер запитав, чи зможе вона "потягнути міністерство", тому що "Владом не задоволений Вова".

Клітіна відповіла, що змогла б і розкритикувала міністра Владислава Криклія за те, що він "наблизив до себе [держсекретаря МІУ] Галещука", який "ще китайський експрес розкрадав при Янику". Вона також заявила, нібито Криклій відсунув її від "Укрзалізниці", оскільки "вони щось крутять-мутять з тендерами на локомотиви".

Нагадаємо, що В уряді хочуть запровадити електронні довіреності у додаток до паперових та подати відповідний закон до парламенту у найближчі тижні.

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27 11 2019 16:40
ТЕГИ: Кабмін
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