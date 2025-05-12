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17-й пакет санкцій проти рф можуть ухвалити на Раді ЄС 20 травня

12 травня 2025, 15:38
17-й пакет санкцій проти рф можуть ухвалити на Раді ЄС 20 травня
Відомо, що було досягнуто попередньої згоди щодо затвердження нового пакета санкцій проти рф.

В понеділок, 12 травня, за результатами засідання Coreper, або комітету постійних представників ЄС, було досягнуто попередньої згоди щодо затвердження 17-го пакета санкцій проти рф. 

Його можуть ухвалити під час Ради ЄС у закордонних справах уже 20 травня, про це порталу Європейська правда на умовах анонімності повідомив дипломат ЄС. 

Постійні представники держав Євросоюзу погодили, що новий пакет санкцій проти кремля буде затверджений 20 травня Радою ЄС у закордонних справах. 

"Сьогодні вранці на засіданні Coreper відбулася дуже узгоджена і швидка дискусія щодо 17-го пакета санкцій. Якщо все піде добре, остаточна домовленість щодо нього може бути укладена на  Coreper у середу, 14 травня. А 20 травня – затверджена на засіданні Ради ЄС у закордонних справах", – сказало джерело. 

За його словами, деякі держави все ще продовжують вивчати запропонований Єврокомісією проєкт пакета санкцій.

Пригрозила санкціями росії і Німеччина, якщо у крелі до кінця понеділка не погодяться на припинення воню.

 

санкціївійна в Україні

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