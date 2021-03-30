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39% виручки українські заклади отримують від безготівкової оплати – дослідження

Комісія становить близько 2-2,5%, проте сплачується вона не з прибутку, а з обігу
Понад половину (53%) виручки київські заклади отримують від безготівкових платежів, в Україні цей показник – 39%, водночас зі зростанням cashless ваги набуває питання комісії еквайринґу.
39% виручки українські заклади отримують від безготівкової оплати – дослідження Фото: УНІАН

Про це йдеться у дослідженні компанії з автоматизації закладів харчування Poster, пише "Економічна правда".

За словами рестораторів, дедалі більша частина платежів проходить саме через банки. Це пов’язано з доступністю карток, поширеністю Apple Pay та Google Pay,бажанням уникнути контактів через пандемію та програмами лояльності з боку банків: кешбеком, знижками.

Згідно дослідження, у березні 2021 року 39% своєї виручки українські заклади отримали саме завдяки оплатам банківською карткою. У Києві відсоток становить 53%, у Харкові – 44%, у Дніпрі – 43%, у Львові – 42%.

У дослідженні йдеться про те, що безготівкові платежі мають чимало позитивних наслідків для ресторанів: швидкість обслуговування, контроль за крадіжками, відсутність проблем з інкасацією. Водночас, що вища частка безготівкових платежів, то більше заклади сплачують за еквайринґ.

"З маржинальністю у 12-18% річного прибутку від обігу, витрати на еквайринґ – п’ята-сьома частина чистого прибутку підприємства", – розповідає один із дніпровських рестораторів.

Він зауважив, що, водночас, за пандемії чимало закладів не мають прибутків, а намагаються втриматися на ринку.

Нагадаємо, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося

 

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30 03 2021 13:59
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