39% виручки українські заклади отримують від безготівкової оплати – дослідження
Про це йдеться у дослідженні компанії з автоматизації закладів харчування Poster, пише "Економічна правда".
За словами рестораторів, дедалі більша частина платежів проходить саме через банки. Це пов’язано з доступністю карток, поширеністю Apple Pay та Google Pay,бажанням уникнути контактів через пандемію та програмами лояльності з боку банків: кешбеком, знижками.
Згідно дослідження, у березні 2021 року 39% своєї виручки українські заклади отримали саме завдяки оплатам банківською карткою. У Києві відсоток становить 53%, у Харкові – 44%, у Дніпрі – 43%, у Львові – 42%.
У дослідженні йдеться про те, що безготівкові платежі мають чимало позитивних наслідків для ресторанів: швидкість обслуговування, контроль за крадіжками, відсутність проблем з інкасацією. Водночас, що вища частка безготівкових платежів, то більше заклади сплачують за еквайринґ.
"З маржинальністю у 12-18% річного прибутку від обігу, витрати на еквайринґ – п’ята-сьома частина чистого прибутку підприємства", – розповідає один із дніпровських рестораторів.
Він зауважив, що, водночас, за пандемії чимало закладів не мають прибутків, а намагаються втриматися на ринку.
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