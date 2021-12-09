42% онлайн-підприємців не готові до локдауну - опитування OLX
Про йдеться в опитуванні OLX, повідомляє "Економічна правда".
"Напередодні активного бізнес-сезону попри можливі карантинні обмеження підприємці продовжують розвивати своє діло в онлайні. Звісно, переваги у тих, хто пропонує локальну продукцію і послуги або ж взагалі має власне підприємство", - йдеться у повідомленні.
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29% респондентів, які надають послуги, не відчули впливу пандемії.
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22% замовляють продукцію в Україні та стверджують, що швидкість постачання не змінилася. Тривалішим очікування товарів у межах країни стало лише для кожного десятого власника бізнесу.
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16% підприємців, які замовляють товари з-за кордону, зазначили, що постачання стало довшим, а для 3% - взагалі неможливим.
42% підприємців вважають, що їхній бізнес не готовий до чергового локдауну, у той час, як інші продовжують шукати правильні рішення. Серед них:
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Активне ведення онлайн-магазину
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Збільшення товарозапасів
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Інвестиції у рекламні послуги
Нагадаємо, що у серпні бізнес поліпшив оцінки економічного стану своїх підприємств
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