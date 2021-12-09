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42% онлайн-підприємців не готові до локдауну - опитування OLX

4 з 10 підприємців в онлайні вважають, що їхній бізнес не готовий до можливих карантинних обмежень.
42% онлайн-підприємців не готові до локдауну - опитування OLX Фото: linkedin.com

Про йдеться в опитуванні OLX, повідомляє "Економічна правда".

"Напередодні активного бізнес-сезону попри можливі карантинні обмеження підприємці продовжують розвивати своє діло в онлайні. Звісно, переваги у тих, хто пропонує локальну продукцію і послуги або ж взагалі має власне підприємство", - йдеться у повідомленні. 

  • 29% респондентів, які надають послуги, не відчули впливу пандемії. 

  • 22% замовляють продукцію в Україні та стверджують, що швидкість постачання не змінилася. Тривалішим очікування товарів у межах країни стало лише для кожного десятого власника бізнесу. 

  • 16% підприємців, які замовляють товари з-за кордону, зазначили, що постачання стало довшим, а для 3% - взагалі неможливим.

42% підприємців вважають, що їхній бізнес не готовий до чергового локдауну, у той час, як інші продовжують шукати правильні рішення. Серед них:

  1. Активне ведення онлайн-магазину

  2. Збільшення товарозапасів

  3. Інвестиції у рекламні послуги

Нагадаємо, що у серпні бізнес поліпшив оцінки економічного стану своїх підприємств

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12 09 2021 15:49
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